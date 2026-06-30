قدردانی حجت الاسلام قمی از ۱۱۰ شب میدان داری مداحان و ذاکرین اهل بیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی از بیش از صد و ده شب میدان‌داری مداحان و امتداد این مجاهدت در دهه محرم قدردانی و تشکر و بر استمرار آن تا تشییع و به خاکسپاری رهبر شهید انقلاب تاکید کرد.

در این پیام آمده است:

رحمت و رضوان به همه‌ی خادمین هیئت و به طور خاص تشکر و سپاسگزاری می‌کنم از ذاکرین و ستایشگران اهل‌بیت(ع)، غیور و جوانمردانه به میدان آمدید، با حنجره‌های خسته مجاهدت کردید و اثبات کردید که هیئت امام حسین(ع) سکولار نیست.

میدان و خیابان را قدرتمند به هم پیوند زدید، بدون کمک مؤثر سازمان‌ها، مردانه و مردمی واقعاً گل کاشتید، از خون‌خواهی آقای شهیدمان -که پرچم‌دار آن هم شمایید- کوتاه نمی‌آییم. در کنار اهل علم و منبر، آقای شهید فرمودند مداح با هنرمندی و به زیبایی، مبلغِ اسلام است.