۴ نفر از عاملان نزاع و درگیری در شاندرمن دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی ترازی با اشاره به اینکه مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت برای مردم همواره در دستور کار پلیس قرار دارد اظهار کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی این آرامش و امنیت را به خطر بیاندازد.

وی در ادامه افزود: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری بین چند نفر در بخش شاندرمن شهرستان ماسال، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و ماموران انتظامی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با بیان اینکه پس از حضور پلیس در محل اعلامی و بررسی موضوع مشخص شد چندین نفر به علت ایجاد مزاحمت با یکدیگر درگیر شده‌اند اعلام کرد: متهمان ۵۰،۲۴،۲۵،۲۴ ساله این درگیری دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ نظم و امنیت مردم خط قرمز پلیس است و افرادی که بخواهند آن را خدشه‌دار کنند با برخورد مقتدرانه و قانونی مجموعه انتظامی مواجه خواهند شد.