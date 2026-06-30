  1. استانها
  2. گیلان
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

۴ نفر از عاملان نزاع و درگیری در شاندرمن دستگیر شدند

۴ نفر از عاملان نزاع و درگیری در شاندرمن دستگیر شدند

ماسال- فرمانده انتظامی ماسال از دستگیری ۴ نفر از عاملان نزاع و درگیری در بخش شاندرمن این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی ترازی با اشاره به اینکه مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت برای مردم همواره در دستور کار پلیس قرار دارد اظهار کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی این آرامش و امنیت را به خطر بیاندازد.

وی در ادامه افزود: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری بین چند نفر در بخش شاندرمن شهرستان ماسال، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و ماموران انتظامی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماسال با بیان اینکه پس از حضور پلیس در محل اعلامی و بررسی موضوع مشخص شد چندین نفر به علت ایجاد مزاحمت با یکدیگر درگیر شده‌اند اعلام کرد: متهمان ۵۰،۲۴،۲۵،۲۴ ساله این درگیری دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ نظم و امنیت مردم خط قرمز پلیس است و افرادی که بخواهند آن را خدشه‌دار کنند با برخورد مقتدرانه و قانونی مجموعه انتظامی مواجه خواهند شد.

کد مطلب 6875226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها