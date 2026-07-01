به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار اظهار کرد: شهرستان تویسرکان به عنوان قطب اصلی تولید گردوی کشور از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزی استان برخوردار است و با توجه به تهدید آفت «کرم خراط» در ۱۳ روستا و درگیری بیش از ۲ هزار هکتار از باغهای گردو، اجرای طرحهای علمی و دانشبنیان برای مقابله با این آفت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ بهرهوری و نوسازی باغهای گردو افزود: تمرکز بر پژوهشهای کاربردی، آموزش بهرهبرداران و توسعه صنایع تبدیلی از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان است و با توجه به ثبت جهانی گردوی تویسرکان، صیانت از این برند بینالمللی نیازمند استفاده از روشهای نوین و اقدامات تخصصی برای کاهش خسارات و افزایش تولید است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به اقدامات حفاظتی در باغهای گردوی استان تصریح کرد: همدان در حال حاضر تنها استان کشور است که طرح رایگان «سرشاخهکاری» را برای بازسازی و افزایش عملکرد درختان گردو اجرا میکند و بررسیهای علمی بر روی گونههای چهاررقمی گردوی ایرانی با هدف افزایش مقاومت در برابر آفات به صورت مستمر در حال انجام است.
وی اجرای طرح پایلوت ملی مبارزه با «کرم خراط» با استفاده از تلههای فرمونی را از اقدامات محوری این سازمان برشمرد و گفت: این تلهها با هدف ردیابی و پایش آفت و نیز اخلال در فرآیند جفتگیری حشرات نصب شدند و دادههای حاصل از آنها مبنای تصمیمگیریهای مدیریتی و برنامهریزیهای استانی قرار خواهد گرفت.
خانجانی افشار همچنین از نظارت مستمر بر وضعیت سلامت باغهای گردوی استان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۳۵۰ هکتار از باغها در قالب قرارداد با کلینیکهای گیاهپزشکی و تحت شبکه مراقبت قرار دارند تا هرگونه طغیان احتمالی آفات در کوتاهترین زمان شناسایی و کنترل شود.
وی تاکید کرد: اطلاعات و توصیههای فنی به صورت مستمر از طریق مراکز خدمات کشاورزی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها در اختیار باغداران قرار میگیرد تا با افزایش آگاهی بهرهبرداران، روند حفظ و احیای سرمایههای کشاورزی استان تسهیل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۳ هزار هکتار باغ گردو در استان همدان وجود دارد که سال گذشته حدود ۷۸ هزار تن محصول از این باغها برداشت شد.
وی ادامه داد: شهرستان تویسرکان با دارا بودن حدود هشت هزار و ۴۰۰ هکتار باغ گردو، حدود ۳۶ درصد از سطح باغهای گردوی استان را به خود اختصاص داده است.
خانجانی افشار با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۷۶۴ هزار پیوندک در باغهای گردوی استان اجرا شده است، گفت: اجرای این طرحها و توسعه باغهای پیوندی موجب افزایش یکنواختی درختان از نظر اندازه و شکل، بهبود کیفیت محصول و افزایش عملکرد باغها شده و در باغهای قدیمی نیز عملیات سرشاخهکاری با استفاده از پیوندکهای اصلاحشده برای ارتقای کیفیت تولید در حال انجام است.
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