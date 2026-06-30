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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

آماده سازی «زائرشهر» بوستان ولایت

آماده سازی «زائرشهر» بوستان ولایت

مدیر حوزه و مشاور عالی معاون مالی شهرداری تهران، در بازدید سرزده از زائرشهر بوستان ولایت، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و در جریان روند آماده‌سازی و پیشرفت اقدامات اجرایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در بازدید مدیر حوزه و مشاور عالی معاون مالی شهردار تهران از زائرشهر بوستان ولایت، وضعیت زیرساخت‌ها، میزان پیشرفت عملیات اجرایی، روند تأمین اقلام و نحوه مدیریت انبارها مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل آماده‌سازی و رفع نواقص احتمالی تأکید شد.

احسان حیاتی‌پور، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت آمادگی کامل مجموعه اظهار داشت: زائرشهر بوستان ولایت باید با نهایت دقت، نظم و سرعت برای ارائه خدمات آماده شود. تقویت پشتیبانی، تأمین به‌موقع اقلام و مدیریت دقیق فرآیندها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائرین دارد.

وی همچنین بر تداوم بازدیدهای میدانی، هماهنگی بیشتر میان بخش‌ها و پیگیری فوری مشکلات تأکید کرد و خواستار ادامه روند آماده‌سازی با رویکرد جهادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب شد.

گفتنی است، این بازدید در راستای ارزیابی میدانی، ارتقای هماهنگی‌های اجرایی و تسریع در روند آماده‌سازی زائرشهر بوستان ولایت انجام شد.

کد مطلب 6875328
حبیب احسنی پور

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