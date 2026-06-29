اردوغان: نسل کشی در غزه همچنان ادامه دارد و عاملان آن مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پایان نشست حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا، خطاب به اعضای حزب گفت: در غزه، نسل‌کشی صورت گرفت و همچنان این نسل کشی ادامه دارد.

وی افزود: عاملان این نسل‌کشی قطعاً پاسخگو خواهند بود و ما نمی‌توانیم چنین چیزی را نادیده بگیریم.

نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه نیز گفت پایان یافتن اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی نه تنها به معنای برقراری آرامش برای فلسطینیان، بلکه به معنای تضمین صلح جهانی نیز خواهد بود.

وی طی سخنانی در اجلاس پارلمانی ناتو در استانبول در واکنش به تحریم‌های برخی کشورهای عضو ناتو نسبت به صنعت دفاعی ترکیه گفت: در چارچوب عضویت در ائتلاف، کاملاً آشکار است که ادامه اعمال تحریم‌ها از سوی برخی اعضا، اقدامی یک‌جانبه، بی‌معنا و مغایر با روح حاکم بر این ائتلاف است.