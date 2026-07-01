تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی منطقهای در شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار داد.
همزمان نیز نظامیان صهیونیست شرق شهر خانیونس در جنوب غزه را هدف حملات توپخانهای قرار دادند.
منابع پزشکی در شهر غزه واقع در شمال نوار غزه گزارش دادند که در حمله پهپادی به شهروندان غیرنظامی در محله شیخ الرضوان، یک تن شهید و چند نفر نیز زخمی شدند.
همچنین منابع پزشکی در نوار غزه گزارش دادند که از صبح امروز چهارشنبه در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق غزه، سه تن شهید و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدهاند.
از سوی دیگر، سازمان امداد و نجات نوار غزه با اشاره به گذشت ۱۰۰۰ روز از آغاز جنگ اعلام کرد که با وجود ویرانی گسترده، هدف قرار گرفتن نیروها و کمبود شدید امکانات، همچنان به فعالیتهای امدادی خود ادامه میدهد.
این نهاد اعلام کرد که در این مدت ۱۴۵ نفر از نیروهای آن هنگام انجام مأموریتهای خود به شهادت رسیده و ۳۴۷ نفر دیگر زخمی شدهاند که شماری از آنان دچار معلولیت دائمی هستند.
بر اساس گزارش امداد و نجات غزه، ۹۴ درصد از مقرها و مراکز وابسته به این نهاد تخریب شده و نیروهای آن نیز هنگام اجرای عملیات نجات، ۳۸ بار هدف حمله قرار گرفتهاند.
امداد و نجات غزه تاکید کرد که طی ۱۰۰۰ روز گذشته، ۱۹۱ هزار و ۴۳ تماس و درخواست کمک دریافت کرده، اما به دلیل کمبود تجهیزات و سوخت، تخریب خودروها و ادامه هدف قرار گرفتن نیروها، تنها توانسته به ۴۹.۸ درصد از این درخواستها پاسخ دهد.
این نهاد همچنین اعلام کرد ۳۹ خودروی امدادی به طور کامل از خدمت خارج شده و ۴۵ خودروی دیگر به تعمیرات فوری نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، نیروهای امدادی غزه طی ۱۰۰۰ روز گذشته ۱۸۶ هزار و ۲۶۹ عملیات نجات، ۱۷۷ هزار و ۸۶ عملیات امداد و انتقال مجروحان و ۲۵ هزار و ۲۹۳ عملیات اطفای حریق انجام دادهاند.
سازمان امداد و نجات غزه تاکید کرد که هدف قرار دادن نیروهای امدادی، نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است و خواستار تحرک فوری جامعه جهانی برای حمایت از این نیروها، تضمین تداوم فعالیت آنان و بازخواست مسئولان این نقضها شد.
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