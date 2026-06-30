۱۳.۵ میلیون دلار کالا از گمرک مهاباد صادر شد؛ پتروشیمی در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدی در این زمینه افزود: در سه ماهه نخست امسال محصولات پتروشیمی و فرش بیشترین سهم را در صادرات این گمرک به خود اختصاص دادهاند و عمده کالاهای صادراتی نیز به کشورهای همسایه غربی ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه ارزش صادرات گمرک مهاباد در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیون دلار بود، افزود: بخش عمده افزایش ۳۲ درصدی ارزش کالاهای صادراتی امسال، به صادرات محصولات مجتمع پتروشیمی مهاباد مربوط میشود که در سالهای گذشته از طریق سایر گمرکات کشور صادر میشدند.
رئیس گمرک مهاباد همچنین از ثبت ۳۴ پرونده قاچاق کالا از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: ارزش این پروندهها ۴۹ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش نشان میدهد.
به گفته وی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، سیگار و دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) از جمله مهمترین کالاهای قاچاق کشفشده در این مدت بودهاند.
وی همچنین با اشاره به صدور پروانههای خروج موقت خودرو اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۹۹ فقره پروانه خروج موقت خودرو در گمرک مهاباد صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۴ فقره کاهش داشته است.
شهرستان مهاباد در جنوب استان آذربایجانغربی واقع شده و گمرک آن یکی از ۹ گمرک فعال این استان به شمار میرود. استان آذربایجانغربی با برخورداری از بیش از ۹۶۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان، از مهمترین مبادی تجاری کشور محسوب میشود.
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