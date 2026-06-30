لازمه اجرای موفق برنامه ملی پزشک خانواده هم افزایی دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر سه شنبه در ششمین مجمع سلامت شهرستان مهدیشهر با محوریت «برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» که در سالن فرهنگی نیستان این شهر برگزار شد، افزود: تبیین ابعاد برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، جلب مشارکت بین‌بخشی و ارتقای آگاهی عمومی از اهداف این نشست است.

وی اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را از مهم‌ترین اقدامات در مسیر تحقق عدالت در سلامت دانست و اظهار کرد: موفقیت این برنامه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف و مشارکت فعال مردم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به ضرورت شناسایی و رفع چالش‌های حوزه سلامت، تاکید کرد: تأمین نیروی انسانی، پزشکان و سایر متخصصان مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این برنامه در شهرستان ضروری است.

رشیدی پور اضافه کرد: توسعه نظام ارجاع و استقرار پزشک خانواده می‌تواند ضمن افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی، موجب مدیریت بهتر منابع، کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت شود.

وی خاطر نشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم موجب موفقیت هر چه بیشتر در مسیر اجرای این طرح است.