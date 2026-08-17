برنامه پزشکی خانواده سمنان در مسیر اصلاح و تکمیل تدریجی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی‌پور صبح دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی سمنان که در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد، بر استمرار اجرای این برنامه و شناسایی و رفع تدریجی موانع تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های گسترده و چندوجهی ممکن است با مسائلی همراه باشد که از ابتدا به‌طور کامل قابل شناسایی نیستند، اظهار کرد: طبیعی است که برخی مشکلات در طول مسیر اجرا مشخص شوند و نمی‌توان انتظار داشت همه مسائل پیش از آغاز کار شناسایی و برای آنها راهکار مشخصی تعیین شده باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزود: نکته مهم این است که روند اجرای برنامه متوقف نشود و مسائل و موانع موجود به‌صورت مرحله‌ای شناسایی، بررسی و برطرف شوند؛ چراکه استمرار حرکت و پیگیری مستمر می‌تواند زمینه اصلاح فرآیندها و تکمیل تدریجی برنامه را فراهم کند.

رشیدی‌پور با تأکید بر اهمیت نگاه مدیریتی در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تصریح کرد: اجرای موفق این برنامه نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع، شناسایی دقیق مسائل و اتخاذ راهکارهای عملی برای حل مشکلات است.

وی ادامه داد: مشکلات موجود در فرآیند اجرا باید به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و پس از شناسایی هر مسئله، تصمیم مناسب اتخاذ و روند اجرای آن پیگیری شود تا مسیر اجرای برنامه به‌تدریج اصلاح و تکمیل شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع فرآیندی مستمر است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات در یک مرحله برطرف شوند، بلکه باید با استمرار پیگیری‌ها، مسائل یکی پس از دیگری شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

رشیدی‌پور تأکید کرد: استمرار این روند در نهایت موجب پیشرفت برنامه، کاهش موانع اجرایی و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف خواهد شد و لازم است تمامی مجموعه‌های مرتبط در این مسیر نقش خود را به شکل مؤثر ایفا کنند.