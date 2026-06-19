به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر جمعه در نشست بررسی و هماهنگی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با حضور امام جمعه برازجان،مدیران حوزه سلامت شهرستان و جمعی از مسئولین دستگاه ها و نهادهای دولتی،با تشریح شرایط خاص شهرستان اظهار کرد: دشتستان به عنوان یکی از پرتراکم‌ترین شهرستان‌های استان بوشهر، با برخی چالش‌های اجتماعی و درمانی مواجه است که ضرورت توجه ویژه به حوزه سلامت در این شهرستان را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به انتخاب دشتستان به عنوان پایلوت اجرای این طرح در استان بوشهر افزود: استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدامی ارزشمند در راستای ارتقای شاخص‌های سلامت و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است و می‌تواند زمینه ارائه خدمات هدفمند، مستمر و کم‌هزینه‌تر به شهروندان را فراهم کند.

فرماندار دشتستان با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره بهتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است، تصریح کرد: اجرای این برنامه موجب خواهد شد همه مردم شهرستان به صورت عادلانه از خدمات سلامت اولیه، مشاوره‌های تخصصی و فرآیند منظم ارجاع به سطوح بالاتر درمانی بهره‌مند شوند.

دشتی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ تیرماه در شهرستان دشتستان آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود نتایج مثبت آن در ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها به‌زودی نمایان شود.

فرماندار دشتستان هم افزایی و مشارکت همه نهادها و دستگاه های مربوطه در اجرای این برنامه را خواستار شد و تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود، همکاری و هماهنگی لازم را با مجموعه بهداشت و درمان دشتستان به‌عمل آورند تا این برنامه به‌صورت منسجم، هدفمند و بدون وقفه اجرایی شود.

وی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی را تاثیر گذار در هر چه بهتر برگزار کردن این طرح دانسته و خواستار همکاری گسترده، ائمه جمعه، افراد دارای تریبون، شهرداری ها، رسانه ها و روابط عمومی ادارات در این زمینه شد.