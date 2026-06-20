به گزارش خبرنگار مهر سیداحمد هاشمی ظهر شنبه در سومین مجمع سلامت خراسانشمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: سلامت تنها به حوزه بهداشت و درمان محدود نمیشود و حدود ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت در اختیار دستگاهها و سازمانهایی خارج از وزارت بهداشت قرار دارد؛ از این رو همکاری بینبخشی، شرط اصلی تحقق اهداف نظام سلامت است.
وی افزود: استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، نهادینهسازی خودمراقبتی اجتماعی با رویکرد محلهمحور و تقویت مشارکتهای اجتماعی از مهمترین محورهای سومین مجمع سلامت استان به شمار میرود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی با اشاره به جایگاه پزشک خانواده در اسناد بالادستی گفت: در برنامههای توسعه کشور، تکالیف مشخصی برای دولتها در زمینه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده تعیین شده و این برنامه اکنون با جدیت در سطح ملی دنبال میشود.
هاشمی افزود: پزشک خانواده سالهاست در مناطق روستایی کشور در سطح نخست خدمات سلامت فعال است و در گام جدید، توسعه این برنامه در مناطق شهری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مرحله جدید اجرای این طرح، پنج شهر بهصورت پایلوت انتخاب شدند و در ادامه ۲۰ شهر دیگر نیز به این برنامه پیوستند که شهرستانهای جاجرم و اسفراین در خراسانشمالی از جمله این شهرها هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی با بیان اینکه اجرای این برنامه از ابتدای تیرماه در شهرهای هدف آغاز شده است، گفت: تمرکز اصلی پزشک خانواده بر پیشگیری از بیماریها، مراقبت مستمر از سلامت افراد و کاهش نیاز به خدمات پرهزینه درمانی است.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از هزینههای نظام سلامت صرف درمان بیماریها میشود، در حالی که با توسعه خدمات پیشگیرانه میتوان از بروز بسیاری از بیماریها جلوگیری و هزینههای تحمیلشده به خانوادهها و نظام سلامت را کاهش داد.
هاشمی افزود: در قالب این برنامه، خدماتی از جمله غربالگری بیماریها، پایش سلامت، مراقبتهای سلامت روان، آموزش تغذیه سالم، مراقبت از سالمندان و تشخیص زودهنگام بیماریها به شهروندان ارائه میشود.
وی با تشریح ساختار اجرایی پزشک خانواده گفت: در این طرح، تیم سلامت متشکل از پزشک، مراقب سلامت، کارشناس تغذیه و روانشناس بهصورت یکپارچه خدمات مورد نیاز مردم را ارائه میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی افزود: در مناطق شهری به ازای هر سه هزار نفر و در مناطق روستایی به ازای هر چهار هزار نفر یک تیم سلامت مستقر میشود تا خدمات سلامت به شکل نظاممند ارائه شود.
وی با اشاره به نقش پرونده الکترونیک سلامت گفت: تمامی اطلاعات سلامت افراد در این پرونده ثبت میشود و تیم سلامت بهصورت یکپارچه به آن دسترسی خواهد داشت.
هاشمی اظهار کرد: این اقدام موجب جلوگیری از تکرار آزمایشها و اقدامات غیرضروری، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینههای درمانی خواهد شد.
وی با تاکید بر نقش نظام ارجاع در این طرح گفت: در این نظام، ارائه خدمات از سطح نخست آغاز میشود و در صورت نیاز، افراد به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ارجاع داده میشوند که این امر موجب کاهش ازدحام مراکز درمانی و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی خاطرنشان کرد: کاهش خطاهای پزشکی، مدیریت منابع، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای شاخصهای سلامت از مهمترین دستاوردهای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
وی تاکید کرد: تحقق اهداف این برنامه نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای اجتماعی و مشارکت مردم است تا زمینه شکلگیری جامعهای سالمتر و توسعه پایدار فراهم شود
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