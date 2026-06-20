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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

هاشمی: به ازای هر سه هزار نفر در شهرها یک تیم سلامت مستقر می‌شود

هاشمی: به ازای هر سه هزار نفر در شهرها یک تیم سلامت مستقر می‌شود

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: در قالب طرح پزشک خانواده، به ازای هر سه هزار نفر در مناطق شهری یک تیم سلامت شامل پزشک، مراقب سلامت، کارشناس تغذیه ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر سیداحمد هاشمی ظهر شنبه در سومین مجمع سلامت خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: سلامت تنها به حوزه بهداشت و درمان محدود نمی‌شود و حدود ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌هایی خارج از وزارت بهداشت قرار دارد؛ از این رو همکاری بین‌بخشی، شرط اصلی تحقق اهداف نظام سلامت است.

وی افزود: استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، نهادینه‌سازی خودمراقبتی اجتماعی با رویکرد محله‌محور و تقویت مشارکت‌های اجتماعی از مهم‌ترین محورهای سومین مجمع سلامت استان به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی با اشاره به جایگاه پزشک خانواده در اسناد بالادستی گفت: در برنامه‌های توسعه کشور، تکالیف مشخصی برای دولت‌ها در زمینه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده تعیین شده و این برنامه اکنون با جدیت در سطح ملی دنبال می‌شود.

هاشمی افزود: پزشک خانواده سال‌هاست در مناطق روستایی کشور در سطح نخست خدمات سلامت فعال است و در گام جدید، توسعه این برنامه در مناطق شهری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مرحله جدید اجرای این طرح، پنج شهر به‌صورت پایلوت انتخاب شدند و در ادامه ۲۰ شهر دیگر نیز به این برنامه پیوستند که شهرستان‌های جاجرم و اسفراین در خراسان‌شمالی از جمله این شهرها هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی با بیان اینکه اجرای این برنامه از ابتدای تیرماه در شهرهای هدف آغاز شده است، گفت: تمرکز اصلی پزشک خانواده بر پیشگیری از بیماری‌ها، مراقبت مستمر از سلامت افراد و کاهش نیاز به خدمات پرهزینه درمانی است.

وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از هزینه‌های نظام سلامت صرف درمان بیماری‌ها می‌شود، در حالی که با توسعه خدمات پیشگیرانه می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری و هزینه‌های تحمیل‌شده به خانواده‌ها و نظام سلامت را کاهش داد.

هاشمی افزود: در قالب این برنامه، خدماتی از جمله غربالگری بیماری‌ها، پایش سلامت، مراقبت‌های سلامت روان، آموزش تغذیه سالم، مراقبت از سالمندان و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها به شهروندان ارائه می‌شود.

وی با تشریح ساختار اجرایی پزشک خانواده گفت: در این طرح، تیم سلامت متشکل از پزشک، مراقب سلامت، کارشناس تغذیه و روانشناس به‌صورت یکپارچه خدمات مورد نیاز مردم را ارائه می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی افزود: در مناطق شهری به ازای هر سه هزار نفر و در مناطق روستایی به ازای هر چهار هزار نفر یک تیم سلامت مستقر می‌شود تا خدمات سلامت به شکل نظام‌مند ارائه شود.

وی با اشاره به نقش پرونده الکترونیک سلامت گفت: تمامی اطلاعات سلامت افراد در این پرونده ثبت می‌شود و تیم سلامت به‌صورت یکپارچه به آن دسترسی خواهد داشت.

هاشمی اظهار کرد: این اقدام موجب جلوگیری از تکرار آزمایش‌ها و اقدامات غیرضروری، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های درمانی خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش نظام ارجاع در این طرح گفت: در این نظام، ارائه خدمات از سطح نخست آغاز می‌شود و در صورت نیاز، افراد به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ارجاع داده می‌شوند که این امر موجب کاهش ازدحام مراکز درمانی و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: کاهش خطاهای پزشکی، مدیریت منابع، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای شاخص‌های سلامت از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

وی تاکید کرد: تحقق اهداف این برنامه نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و مشارکت مردم است تا زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای سالم‌تر و توسعه پایدار فراهم شود

کد مطلب 6865875

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