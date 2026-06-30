به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز سهشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ طرحهای غیرکشاورزی، اظهار کرد: در جلسه امروز این کمیسیون، ۱۱ پرونده سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، پنج پرونده مربوط به احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرستانهای سلسله، رومشکان، خرمآباد و بروجرد بود.
وی افزود: با تصویب این طرحها، بخش خصوصی نسبت به احداث حدود ۸.۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اراضی موردنظر اقدام خواهد کرد و در این جلسه نیز بر تسریع در اجرای پروژهها و بهرهبرداری از آنها تا پایان سال جاری تأکید شد.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به سایر پروندههای مطرحشده در این نشست، گفت: دیگر طرحهای بررسیشده شامل احداث مجتمعهای خدمات رفاهی، واحدهای تولید شن و ماسه و واحدهای بستهبندی آبمعدنی در شهرستانهای مختلف استان بود که پس از بررسی، تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.
مجیدی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل اجرای طرحهای تولیدی است، تصریح کرد: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت اراضی در اختیار منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، زمینه اجرای طرحهای سرمایهگذاری را فراهم کنیم تا ضمن تسریع در روند توسعه، گامهای مؤثری در حوزه اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان برداشته شود.
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