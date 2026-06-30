رقابت ۶۰۰ قاری در مسابقات قرآن کریم اوقاف مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دارابی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرحله منطقه‌ای چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف ویژه شرق مازندران به میزبانی شهرستان گلوگاه در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ نفر از متسابقان در این دوره حضور دارند، افزود: شرکت‌کنندگان در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال در رشته‌های مختلف از جمله قرائت، حفظ، اذان، مناجات‌خوانی، تفسیر قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلوگاه با اشاره به استقبال گسترده از بخش مفاهیم، تصریح کرد: بیشترین میزان مشارکت در این دوره مربوط به رشته مفاهیم است که بیانگر توجه روزافزون علاقه‌مندان به ارتقای دانش و بینش قرآنی در کنار فعالیت‌های حفظ و قرائت است.

دارابی یادآور شد: مرحله منطقه‌ای چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان مازندران با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و با حضور سه هزار و ۲۰۰ فعال قرآنی در چند شهرستان استان در حال برگزاری است.

وی افزود: این رقابت‌ها در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلوگاه، مؤسسه قرآنی لاریم جویبار، حسینیه حیدرآباد ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و آستان امامزاده قاسم (ع) محمودآباد و همچنین امامزاده سید محمد (ع) و مؤسسه قرآنی تازه‌آباد نوشهر برگزار می‌شود.