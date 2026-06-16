قطع گاز در بخشی از کرمانشاه برای انجام تعمیرات شبکه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه با صدور اطلاعیهای از قطع یا افت فشار گاز در بخشی از شهر کرمانشاه به دلیل اجرای عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه گازرسانی خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، عملیات تعمیراتی روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت. در این مدت، جریان گاز در برخی از مناطق شهر کرمانشاه قطع شده یا با افت فشار مواجه میشود.
مطابق اعلام شرکت گاز، محدوده میدان امام خمینی(ره) به سمت تقاطع ۱۵ خرداد، محدوده استانداری کرمانشاه، جایگاه پخش CNG ترمینال شهید کاویانی، جایگاه پخش CNG قاسمی و شرکا و همچنین جایگاه پخش CNG امیریان از جمله نقاطی هستند که تحت تأثیر این عملیات قرار خواهند گرفت.
در این اطلاعیه تأکید شده است که اجرای این عملیات با هدف حفظ پایداری شبکه، ارتقای ایمنی و بهبود خدمات گازرسانی به مشترکان انجام میشود و نیروهای فنی شرکت گاز در تلاش هستند تا عملیات یادشده در زمان مقرر به پایان رسیده و جریان گاز در سریعترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
شرکت گاز استان کرمانشاه ضمن قدردانی از صبوری، همکاری و همراهی شهروندان ساکن در مناطق یادشده، از مشترکان درخواست کرده است در طول مدت اجرای عملیات و پس از وصل مجدد جریان گاز، از هرگونه دستکاری رگولاتورها و تجهیزات گازرسانی اکیداً خودداری کنند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که رعایت نکات ایمنی از سوی مشترکان و همکاری با عوامل اجرایی میتواند در تسریع روند انجام عملیات و بازگشت شرایط عادی به شبکه گازرسانی نقش مؤثری داشته باشد.
کرمانشاه- شرکت گاز از قطع یا افت فشار گاز در محدوده میدان امام(ره)، استانداری و چند جایگاه CNG شهر کرمانشاه در روز سهشنبه به دلیل انجام تعمیرات شبکه گازرسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه با صدور اطلاعیهای از قطع یا افت فشار گاز در بخشی از شهر کرمانشاه به دلیل اجرای عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه گازرسانی خبر داد.
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