به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تعاملی هماندیشی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور با حضور قائممقام و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمیناجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در این نشست، ضمن تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در شرایط پیشروی کشور و تأکید بر اینکه سازوکار مدیریت سازمان در این وضعیتها تدوین شده است، گفت: در سالهای اخیر، بیش از مورد تعهد در مقررات، وصول مطالبات از دولت صورت گرفته است. در این راستا طبق پیشبینی بودجهای سالجاری، ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات سازمان از دولت دریافت خواهد شد.
وی با تشریح وضعیت هزینهکرد سازمان در حوزه پرداخت مستمری به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر و هزینههای درمانی برای جامعه حدود ۴۷ میلیون نفری تحت پوشش، برنامهریزی سازمان را در راستای ارتقای رضایتمندی ذی نفعان دانست و افزود: برخی مقررات و قوانین در این بین مانع محسوب میشوند که در این خصوص، اصلاح قانون لازم است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به موضوعاتی از جمله ضرورت اصلاح قانونی در برخی قوانین و ضرورت پیشگیری از مسأله فرار بیمهای اشاره کرد و همراهی، تعامل و هماندیشی شرکای اجتماعی با سازمان تأمیناجتماعی را در راستای اصلاح قوانین، ایفای تعهدات، و پایداری سازمان، ضروری دانست.
سالاری همچنین تصریح کرد: افزایش حقوق سالجاری با استناد به مصوبه دستمزدی شورای عالی کار و تعامل با کانونهای بازنشستگی انجام شد؛ اجرای مراحل سهگانه متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران در سالهای اخیر نیز تکمیل شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، همراهی دولت در تأدیه دیون خود به سازمان را قابل توجه ارزیابی کرد و این مهم را عاملی در تأمین منابع برای ایفای تعهدات دانست.
وی در ادامه به همراهی و تعامل موثر مجلس شورای اسلامی با سازمان تأمین اجتماعی در بررسی و تصویب موضوعات مربوطه اشاره کرد.
ضرورت همراهی شرکای اجتماعی با سازمان در جهت اصلاحات قانونی، پرداخت حقوق و عیدی مستمریبگیران با وجود شرایط جنگی کشور در اسفند ۱۴۰۴، اقدامات مربوط به اصلاح ساختار سازمان به منظور چابکسازی، برنامهریزی برای ارتقای وضعیت خدمات درمانی، همراهی رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در بازگرداندن بانک رفاه کارگران به تأمیناجتماعی و ذینفعان و اجرای طرح بیمه متمرکز در آینده نزدیک، از دیگر موضوعات مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این نشست بود.
سالاری همچنین در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله «اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی در حوزه ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور»، «اصلاح، ساماندهی و گسترش پوشش بیمه کارگران ساختمانی»، «الحاق یک تبصره ذیل ماده(۵۳ ) قانون تأمین اجتماعی در ارتباط با مستثنی شدن دائمی بانک رفاه کارگران از واگذاری»، «محاسبه بهروزرسانی و تأدیه مطالبات سازمان از دولت»، «اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان» و همچنین «اصلاح ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن در ارتباط با استقرار نظام عدالت بیمهای با پرداخت حقبیمه بر مبنای مزد واقعی و محاسبه مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی براساس تمامشماری مدت زمان بیمهپردازی» را به عنوان بخشی از موارد پیشنهادی اصلاح قانون، تشریح کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان، رویکرد سازمان را در انجام اصلاحات، پایداری بلندمدت تأمیناجتماعی و ارتقای رضایتمندی ذینفعان دانست.
در جریان این نشست تعاملی و هماندیشی، معاون امور استانهای خانه کارگر سراسر کشور، ضمن تقدیر از جدیت در کار، پیگیری در امور و اقدامات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر، موضوعاتی پیرامون تدوین اصلاحات ساختاری، بازگشت بانک رفاه کارگران به تأمین اجتماعی، پیگیری وصول مطالبات سازمان تأمیناجتماعی از دولت، برنامهریزی برای مدیریت شرایط بحران از جمله دوره پس از جنگ تحمیلی و پرداخت بیمه بیکاری را مطرح کرد.
دبیران اجرایی خانه کارگر نیز در این نشست هماندیشی، ضمن تقدیر از برگزاری اینگونه جلسات و تحکیم اصل سهجانبهگرایی، مواردی از جمله ضرورت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیشگیری از فرار بیمهای، ارسال دستمزد واقعی، متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بیمه تکمیلی درمان را مطرح و در این ارتباط گفتگوهایی صورت گرفت.
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