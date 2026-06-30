فرانسه راحت از سوئد گذشت/ خروس در شمایل قهرمان جام

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و سوئد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امروز آغاز شد که این مسابقه با پیروزی ۳ بر صفر شاگردان دیدیه دشان در ورزشگاه مدنایت نیوجرسی خاتمه یافت. کیلیان امباپه (۴۵ و ۷۴) و بردلی بارکولا (۵۳) برای خروس‌ها گلزنی کردند.

فرانسه بازی را هجومی آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی، مالکیت توپ و میدان را در اختیار گرفت. نخستین موقعیت جدی شاگردان دیدیه دشان در دقیقه ۱۶ رقم خورد اما شوت از راه دور لوکاس دینیه به راحتی در اختیار ویکتور زترستروم، دروازه‌بان سوئد قرار گرفت.

یک دقیقه بعد، کیلیان امباپه با شوتی زمینی دروازه سوئد را تهدید کرد اما زترستروم بار دیگر واکنشی مناسب نشان داد و توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۱۹، بردلی بارکولا با حرکتی انفرادی وارد محوطه جریمه شد اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد نیز امباپه موفق شد در مصاف تک به تک دروازه سوئد را باز کند اما کمک‌داور با اعلام آفساید گل ستاره فرانسه را مردود اعلام کرد.

سوئد نخستین موقعیت جدی خود را در دقیقه ۲۸ خلق کرد اما ضربه آرام الکساندر ایساک به راحتی در اختیار مایک مانیان قرار گرفت.

بهترین فرصت نیمه نخست در دقیقه ۳۱ به دست فرانسه رقم خورد. ارسال دقیق از جناح راست به امباپه رسید اما ضربه این مهاجم پس از برخورد به تیرک عمودی دروازه به زمین بازگشت و در نهایت دروازه‌بان سوئد توپ را جمع کرد.

در دقایق پایانی نیمه نخست، امباپه و اولیسه با شوت‌هایی از پشت محوطه جریمه دروازه سوئد را تهدید کردند اما واکنش مناسب زترستروم مانع از باز شدن دروازه شد اما امباپه در دقیقه ۴۵ بالاخره دروازه فرانسه را باز کرد تا خروس ها با برتری راهی رختکن شوند.

نیمه دوم با وجود تلاش سوئدی‌ها برای جبران گل خورده با اختیار تمام و کمال فرانسه روی مستطیل سبز همراه بود.

دومین گل مسابقه در دقیقه ۵۳ به ثمر رسید؛ جایی که مایکل اولیسه با پاسی دقیق، بردلی بارکولا را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه سوئد را باز کرد.

حملات فرانسه پس از این گل ادامه یافت و در دقیقه ۶۵ شوت خطرناک اولیسه پس از برخورد به مدافع سوئد با اختلافی اندک از کنار دروازه راهی کرنر شد.

در ادامه، بارکولا در یکی از زیباترین صحنه‌های مسابقه با یک سر توپ تماشایی دو مدافع سوئد را از پیش رو برداشت، اما ضربه نهایی او با واکنش دروازه‌بان سوئد همراه شد و فرصت ثبت گل دوم شخصی‌اش از دست رفت.

در نهایت فرانسه در دقیقه ۷۴ تیر خلاص را شلیک کرد. بار دیگر همکاری مایکل اولیسه و کیلیان امباپه نتیجه داد و پاس دقیق اولیسه در محوطه جریمه به امباپه رسید تا کاپیتان خروس‌ها با ضربه‌ای مطمئن، گل سوم تیمش را به ثمر برساند و خیال فرانسه را از صعود آسوده کند.

آنها هر بار اراده می کردند به دروازه سوئد می رسیدند که حاصل آن دو گل توسط امباپه و یک گل توسط بردلی بارکولا بود تا فرانسه با تیمی کاملا یکدست که تعویضی هایش هم حرف زیادی برای گفتن داشتند بتواند به مرحله یک هشتم جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند و آماده رویارویی با پاراگوئه شود.