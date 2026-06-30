به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی ذاکریان عصر سه شنبه در شورای تحول اداری استان با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد دستگاهها با دقت و حساسیت بالایی انجام میشود و در خراسان جنوبی رقابت برای کسب امتیاز در میان دستگاههای برتر بسیار فشرده است.
وی افزود: اگر نتایج جشنواره شهید رجایی در پنج تا ۱۰ سال گذشته بررسی شود، مشاهده میشود که در صدر جدول همواره رقابت نزدیکی میان دستگاهها وجود دارد، اما در مقابل تعدادی از دستگاهها نیز سالهاست در انتهای جدول باقی ماندهاند و این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی باید در مسیر افزایش رضایتمندی مردم حرکت کنند، گفت: لازم است برای دستگاههایی که عملکرد مطلوبی ندارند، نسخهای متناسب با شرایط هر دستگاه تدوین شود، زیرا ممکن است مشکلات آنها ناشی از کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات، ضعف منابع، فرهنگ سازمانی یا سایر عوامل باشد.
ذاکریان پیشنهاد کرد این دستگاهها در بازههای زمانی سه، چهار یا ششماهه مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند تا روند اصلاحات به صورت مستمر پایش شود و فاصله امتیازات میان دستگاههای اجرایی کاهش یابد.
وی با اشاره به عملکرد ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در ارزیابی سال گذشته گفت: این ادارهکل با کسب یکهزار و ۹۹۱ امتیاز از مجموع ۲ هزار امتیاز، رتبه نخست دستگاههای اجرایی استان را به دست آورد و این نتیجه پس از تأیید، به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ارسال شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه سطح رقابت در استانها یکسان نیست، افزود: در برخی استانها دستگاههای برتر با امتیازهایی به مراتب پایینتر موفق به کسب رتبه نخست شدهاند، در حالی که در خراسان جنوبی کسب امتیازهای بالا به دلیل دقت زیاد در فرآیند ارزیابی، دشوارتر است.
ذاکریان خواستار توجه به این تفاوتها در تحلیل نتایج ارزیابی شد و تأکید کرد: لازم است در مقایسه عملکرد استانها، میزان سختگیری و کیفیت ارزیابیها نیز مدنظر قرار گیرد تا قضاوت دقیقتر و منصفانهتری از عملکرد دستگاههای اجرایی صورت گیرد.اگر خبر برای خبرگزاری مهر است، این متن با افزودن نقلقولهای مستقیم و تیتری چالشیتر نیز قابل تنظیم است.
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