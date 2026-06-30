قول مسئولان برای خراسان جنوبی؛ افزایش حمایت فدراسیون از ورزش زورخانه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ملکی عصر سه‌شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: فدراسیون از عملکرد هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی در سال های اخیر که بسیار درخشان و تحول‌گرا بوده، رضایت کامل دارد.



وی با ارائه مقایسه ای از وضعیت فعلی این هیئت نسبت به سال های گذشته، گفت: عملکرد این هیئت با دو یا سه سال گذشته به هیچ وجه قابل قیاس نیست و تغییر مدیریتی انجام شده، منجر به رشد بسیار چشمگیری شده است.



به گفته ملکی، در کمتر از هشت ماه، آمار مدال‌های این استان از دو مدال به ۲۲، سپس ۳۹ و در نهایت به ۵۲ مدال رسید که این موضوع نشانگر ظرفیت بالای استان در این خصوص است.

وی اظهار کرد : خراسان جنوبی با وجود همه محدودیت‌های اعتباری، عملکردی فراتر از انتظارات داشته و در بسیاری از شاخص‌ها حتی از استان‌های بزرگ و برخوردار کشور پیشرفت بیشتری داشته و تنها استان کشور است که ورزشکاران آن با وضو وارد گود می‌شوند و پایبندی به نماز اول وقت و اقامه نماز جماعت یک ویژگی برجسته و الگویی برای سایر نقاط کشور است.

دبیرکل فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی بیان کرد: از روسای هیئت‌ها خواستاریم تا با اتخاذ رویکردهای نوین، از وابسته بودن به کمک‌های دولتی و فدراسیون فاصله بگیرند.

ملکی اظهار کرد: رئیس هیئت باید برای جذب منابع مالی، شناسایی خیرین و جلب حمایت حامی مالی پیش‌قدم باشد و اگر در این خصوص تنها منتظر اعتبارات اداره کل و فدراسیون بمانید، رشد شما در این مسیر متوقف خواهد شد.

وی با تقدیر از اقدامات زیرساختی انجام شده در استان، از افزایش بودجه حمایتی فدراسیون برای خراسان جنوبی خبر داد و افزود: فدراسیون در گذشته در راستای تجهیز زورخانه‌ها، اقلامی شامل گود سیار، ضرب، زنگ، سنگ، کباده، میل و سایر ملزومات را به استان ارسال کرده و قول می‌دهم که امسال هم میزان کمک‌های فدراسیون به این استان دو برابر شود.

دبیرکل فدراسیون با تاکید بر سه اصل مهم برنامه محوری، حضور فعال در لیگ ها و پشتوانه سازی برای نوجوانان برای موفقیت در آینده ، اظهار کرد: با تداوم این مسیر، خراسان جنوبی جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور بیش از گذشته تثبیت خواهد کرد.