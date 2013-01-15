جودوکاران خراسان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار جودوکار خراسان رضوی به دومین اردوی تیم ملی کاتا کشور دعوت شدند.



دومین اردوی تیم ملی کاتا کشور از 28 تا 29 دی ماه در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار خواهد شد.



رضا جاوید و محمد شیری کاتاروهای فرم جونوکاتا به همراه قاسم عجم و مهدی روحی کاتاروهای فرم کاتامه نوکاتا از خراسان رضوی به این اردوی دو روزه دعوت شدند تا در صورت صلاحیت با نظر کمیته فنی فدراسیون جودو و کوراش کشور به عضویت تیم ملی درآیند.



این جودوکاران توانسته بودند در رقابتهای کاتا قهرمانی کشور که اول دی ماه در استان گلستان برگزار شد مدال طلای فرم جونوکاتا و مدال برنز فرم کاتامه نوکاتا را از آن خود کنند.



جلسه شورای ورزش چناران با محوریت ورزش باستانی برگزار شد

این جلسه با حضور محمدرضا طالقانی، سرپرست فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش باستانی و زورخانه ای کشور برگزار و بر احداث یک گود زورخانه در چناران تاکید شد.



در این جلسه با قول مساعد فرماندار شهرستان مبلغ 200میلیون ریال از طرف فرمانداری چناران برای ساخت زورخانه اختصاص داده شد.



با کمک یک میلیارد ریالی یکی از خیرین چناران و مساعدت شورای شهر در خصوص اختصاص یک قطعه زمین مقرر شد هر چه زودتر این گود زورخانه در این شهرستان احداث شود.



با اعلام قول مساعد سرپرست فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش باستانی و زورخانه ای در جلسه شورای ورزش چناران مقرر شد احمد میرزاپور قهرمان دو سال پیاپی کشتی پهلوانک ها و جواد محجوب قهرمان رشته های کشتی پهلوانی و جودو چناران بدون مسابقه انتخابی در رقابت های بین المللی کشتی پهلوانی که اسفند ماه امسال در اصفهان برگزار می شود شرکت کنند.



ستاد بزرگداشت دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد

نخستین جلسه کمیته ستاد بزرگداشت ایام دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حضور نمایندگان هیئت های ورزشی استان برگزار شد.



خسرو منعمی در این جلسه که در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان با حضور نمایندگان هیئت های ورزشی و معاونت توسعه امور ورزش این اداره کل برگزار شد اظهار کرد: با توجه به مصادف شدن ایام دهه فجر با ایام مبارک ماه ربیع الاول، امسال برنامه های ویژه ای برای بزرگداشت این ایام از سوی جامعه ورزش استان برنامه‌ریزی شده است.



معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: این برنامه ها در قالب 3 حوزه ادارات ورزش و جوانان شهرستان، هیئت های ورزشی استان و تربیت بدنی دستگاه های اجرایی برنامه‌ریزی شده است.



منعمی هدف اصلی از برگزاری این برنامه ها را شناساندن انقلاب اسلامی ایران به نوجوانان و جوانان نسل کنونی که در آن ایام حضور نداشتند دانست و اظهار کرد: انقلاب ایران یک انقلاب فرهنگی و مردمی بود که توانست با حمایت مردم و نسل جوان آن روز ها و با رهبری امام خمینی (ره) پا به عرصه ظهور بگذارد لذا فعالیت های عمده بزرگداشت این ایام نیز بر عهده مردم است.