فواد حسین: عراق مخالف جنگ علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، فواد حسین وزیر خارجه عراق امروز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس گفت: سفر دبیرکل شورای همکاری به بغداد در شرایط سخت منطقه انجام می شود.

وی تاکید کرد که عراق کاملا به قطعنامه‌های بین‌المللی پایبند است.

رئیس دستگاه دیپلماسی عراق تاکید کرد که عراق آماده گفتگو با کویت برای دستیابی به تصمیماتی در راستای منافع دو کشور است.

فواد حسین ضمن تاکید مجدد بر موضع ثابت عراق در مخالفت با جنگ و گسترش آن، گفت که عراق مخالف حملات به کشورهیا عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین مخالف جنگ علیه ایران است.

وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه عراق قربانی نخست جنگ در منطقه است، گفت که سیاست جدید عراق مبتنی بر اصل انحصار سلاح در دست حکومت است.

جاسم محمد البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز در بغداد گفت که سفرش به بغداد پیام‌های متعددی دارد.

او در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت که از بسیاری از اقدامات علی الزیدی نخست وزیر عراق حمایت می‌کند.

البدیوی اشاره کرد که در دیدار با وزیر خارجه عراق، تحولات منطقه و کاهش تنش را بررسی کرده است.

دبیرکل شورای همکاری گام‌های دولت عراق در جلوگیری از حملات از اراضی عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تحسین کرد.

او با تاکید بر اینکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به حمایت برای شکوفایی عراق ادامه می‌دهند، گفت که امنیت عراق برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و منطقه مهم است.