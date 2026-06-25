فواد حسین: امیدواریم تفاهم ایران و آمریکا به ثبات در منطقه منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، فواد حسین وزیر خارجه عراق و عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات تلفنی گفتگو کردند.

دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف رایزنی کردند.

فؤاد حسین بر عمق روابط عراق و امارات اهمیت آن و بر لزوم تداوم توسعه آن و تقویت همکاری مشترک تاکید کرد.

وزیر خارجه عراق ضمن اشاره به موضع کشورش نسبت به تحولات منطقه‌ای اخیر، تاکید کرد که عراق از ابتدا موضع ثابتی را اتخاذ کرده که آن مخالفت با جنگ و تداوم آن یا گسترش آن و دعوت به آرامش و راه حل‌های دیپلماتیک علاوه بر محکومیت حملات به کشور عضو شورای همکاری است.

وزیر خارجه عراق اشاره کرد که کشورش از تفاهمات میان ایران و آمریکا استقبال کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که تفاهم ایران و آمریکا منجر به تقویت امنیت و ثبات در منطقه شود.

بن زاید نیز بر اهتمام امارات به تقویت روابط با عراق و توسعه چشم اندازهای همکاری دوجانبه تاکید و برای عراق تداوم امنیت، ثبات و شکوفایی را آرزو کرد.

وزرای خارجه عراق و امارات درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اهتمام مشترک رایزنی کردند.

فؤاد حسین به تماس‌های خود با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص شماری از مسائل مرتبط با اعضای کنونی اشاره کرد.

در پایان فواد حسین تاکید کرد که به زودی طی سفری رسمی در چهارچوب تقویت رایزنی و هماهنگی میان دو کشور به امارات سفر خواهد کرد.