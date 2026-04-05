رایزنی وزیر خارجه عراق با سفیر ایران در بغداد و تشکر از تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در دیدار با سفیر ایران در بغداد، ضمن تشکر از همکاری تهران در عبور نفتکشهای عراقی، بر ضرورت ادامه این همکاری و پایان دادن به جنگ در منطقه تأکید کرد.
فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق در دیدار با محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد، از همکاری ایران در تسهیل عبور نفتکشهای حامل نفت عراق از تنگه هرمز قدردانی کرد.
بر اساس گزارشها، وزیر امور خارجه عراق در این دیدار بر اهمیت تداوم این همکاری در آینده نزدیک تأکید کرد و آن را در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور دانست.
وی همچنین تصریح کرد که سیاست عراق بر پایه پرهیز از جنگ و تلاش برای پایان دادن به درگیریها استوار است و بغداد همواره از راهحلهای مسالمتآمیز حمایت میکند.
فواد حسین در ادامه افزود که منطقه نیازمند رویکردی مبتنی بر گفتوگوی باز و منطقی است؛ رویکردی که بتواند زمینهساز تقویت همکاری میان کشورهای منطقه و دستیابی به ثبات پایدار شود.
در پی تشدید تنشها و تجاوزات آمریکا و «رژیم صهیونیستی» علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موقعیت راهبردی خود، کنترل کامل تنگه هرمز را در دست گرفت و آن را بهعنوان اهرم فشار راهبردی بهکار برد.
در این چارچوب، عبور و مرور کشتیهای وابسته به طرفهای متجاوز با انسداد کامل مواجه شد، در حالی که مسیر برای کشتیهای کشورهای دوست و بیطرف همچنان با هماهنگی با ایران باز نگه داشته شد. این اقدام، ضمن نمایش توان دریایی ایران، تأثیر قابلتوجهی بر معادلات انرژی و تجارت جهانی برجای گذاشت و نقش کلیدی این گذرگاه حیاتی را در تحولات منطقهای برجستهتر کرد.
