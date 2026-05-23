۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۲

تأکید عراق بر اهمیت پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن برای ثبات منطقه

وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، ضمن استقبال از روند پیشرفت مذاکرات اخیر، خواستار تلاش برای رفع تحریم‌ها و استقرار ثبات پایدار در منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق در گفت‌وگویی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آخرین تحولات مربوط به مذاکرات میان تهران و واشنگتن را مورد بررسی قرار داد.

در این گفت‌وگو، عراقچی گزارشی از پیشرفت‌های دور اخیر گفت‌وگوها و جزئیات سند جدید ارائه کرد.

طرفین همچنین از مساعی جمیله و نقش‌آفرینی پاکستان و قطر در تسهیل روند میانجیگری قدردانی کردند.

وزیر امور خارجه عراق با استقبال از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم توقف تنش‌های نظامی و تلاش جدی برای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این مسیر دیپلماتیک، هرچه سریع‌تر به نتیجه رسیده و به بازگشت ثبات و آرامش به منطقه منجر شود.

    IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      0 0
      پاسخ
      چرا آمریکا باتسلط وعوارض عبورکشتی هاازتنگه هرمزمخالف است چون غارت نفت.دربرابرغذای عراق ودیگرکشورهای خلیج فارس عمدتابه مقصدامریکاست

