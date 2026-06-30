  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

میدان‌داری آذربایجان شرقی در بدرقه رهبر شهید

میدان‌داری آذربایجان شرقی در بدرقه رهبر شهید

تبریز- معاون امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر پیوند عمیق مردم این خطه با رهبر شهید انقلاب، آنان را میدان‌داران اصلی مراسم بدرقه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب داوری عصر سه شنبه در نشست وبیناری هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور فرمانداران استان آذربایجان شرقی برگزار شد، با اشاره به اهمیت روزهای پیش‌رو اظهار کرد: ایامی که پشت سر گذاشتیم و روزهایی که در پیش داریم، از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین مقاطع کشور به شمار می‌روند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل دستگاه‌ها، زمینه حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب فراهم شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برآوردها ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران در این مراسم حضور خواهند یافت، افزود: فراهم کردن بستر مناسب برای این حضور گسترده یک مسئولیت ملی است و تمامی مسئولان باید به این موضوع نه صرفاً به عنوان یک وظیفه اداری و قانونی، بلکه به عنوان یک مسئولیت اخلاقی و تاریخی نگاه کنند تا قدردانی شایسته‌ای از ۳۷ سال مجاهدت و رهبری قائد شهید امت صورت گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ایمنی و امنیت زائران خاطرنشان کرد: تأمین امنیت کاروان‌ها و حتی خودروهای شخصی زائران از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های مسئول در این ایام است و باید با هماهنگی کامل میان نیروهای انتظامی، امدادی و خدماتی، شرایطی فراهم شود تا این مأموریت مهم و تاریخی بدون کوچک‌ترین حادثه یا سانحه به انجام برسد.

داوری همچنین با تأکید بر جایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی جلوه‌ای از قدرت و انسجام ملی خواهد بود و این حضور می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای دولت و مسئولان در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم و تضمین آینده کشور باشد.

وی با بیان اینکه مراسم‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی تنها محدود به چند شهر خاص نخواهد بود، افزود: در این ایام باید فضای سراسر کشور، به‌ویژه آذربایجان، رنگ و بوی یک حسینیه بزرگ به خود بگیرد. از این رو فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برگزاری باشکوه این مراسم در شهرها و روستاها انجام دهند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بر نقش ویژه مردم این منطقه در این رویداد تاریخی تأکید کرد و گفت: به واسطه تعلق رهبر شهید انقلاب به آذربایجان، مردم قدرشناس این خطه میدان‌داران اصلی مراسم تاریخی تشییع خواهند بود و بی‌تردید حضور پرشور آنان جلوه‌ای از وفاداری و قدرشناسی مردم این دیار نسبت به رهبر شهید خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی به زائران تصریح کرد: شهرستان‌های مختلف استان با مدیریت فرمانداران باید از حداکثر ظرفیت حمل‌ونقل ایمن برای جابه‌جایی زائران استفاده کنند و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای انتظامی و امدادی در این ایام با آمادگی کامل در خدمت مردم باشند تا مراسم‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در نهایت نظم، امنیت و شکوه برگزار شود.

کد مطلب 6875731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها