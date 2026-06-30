به گزارش خبرنگار مهر، مهراب داوری عصر سه شنبه در نشست وبیناری هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور فرمانداران استان آذربایجان شرقی برگزار شد، با اشاره به اهمیت روزهای پیش‌رو اظهار کرد: ایامی که پشت سر گذاشتیم و روزهایی که در پیش داریم، از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین مقاطع کشور به شمار می‌روند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل دستگاه‌ها، زمینه حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب فراهم شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برآوردها ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران در این مراسم حضور خواهند یافت، افزود: فراهم کردن بستر مناسب برای این حضور گسترده یک مسئولیت ملی است و تمامی مسئولان باید به این موضوع نه صرفاً به عنوان یک وظیفه اداری و قانونی، بلکه به عنوان یک مسئولیت اخلاقی و تاریخی نگاه کنند تا قدردانی شایسته‌ای از ۳۷ سال مجاهدت و رهبری قائد شهید امت صورت گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ایمنی و امنیت زائران خاطرنشان کرد: تأمین امنیت کاروان‌ها و حتی خودروهای شخصی زائران از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های مسئول در این ایام است و باید با هماهنگی کامل میان نیروهای انتظامی، امدادی و خدماتی، شرایطی فراهم شود تا این مأموریت مهم و تاریخی بدون کوچک‌ترین حادثه یا سانحه به انجام برسد.

داوری همچنین با تأکید بر جایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی جلوه‌ای از قدرت و انسجام ملی خواهد بود و این حضور می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای دولت و مسئولان در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم و تضمین آینده کشور باشد.

وی با بیان اینکه مراسم‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی تنها محدود به چند شهر خاص نخواهد بود، افزود: در این ایام باید فضای سراسر کشور، به‌ویژه آذربایجان، رنگ و بوی یک حسینیه بزرگ به خود بگیرد. از این رو فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برگزاری باشکوه این مراسم در شهرها و روستاها انجام دهند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه بر نقش ویژه مردم این منطقه در این رویداد تاریخی تأکید کرد و گفت: به واسطه تعلق رهبر شهید انقلاب به آذربایجان، مردم قدرشناس این خطه میدان‌داران اصلی مراسم تاریخی تشییع خواهند بود و بی‌تردید حضور پرشور آنان جلوه‌ای از وفاداری و قدرشناسی مردم این دیار نسبت به رهبر شهید خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی به زائران تصریح کرد: شهرستان‌های مختلف استان با مدیریت فرمانداران باید از حداکثر ظرفیت حمل‌ونقل ایمن برای جابه‌جایی زائران استفاده کنند و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای انتظامی و امدادی در این ایام با آمادگی کامل در خدمت مردم باشند تا مراسم‌های بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در نهایت نظم، امنیت و شکوه برگزار شود.