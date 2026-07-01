به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صادقی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی اظهار کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که هیچ واحد تولیدی و صنعتی در کشور راکد نباشد و احیای واحدهای غیرفعال به معنای پایداری تولید، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد کشور است.

وی افزود: هدف از بازدیدهای استانی هیئت حمایت از صنایع، شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی، احیای واحدهای راکد و پیشگیری از بروز مشکلاتی است که ممکن است واحدهای تولیدی را به سمت رکود یا تعطیلی سوق دهد.

رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در اقتصاد کشور گفت: این استان یکی از قطب‌های صنعتی ایران است و با قرار گرفتن در کریدورهای بین‌المللی، نیازمند توجه ویژه به تکمیل زنجیره تولید و زنجیره ارزش است.

وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی و جلسات برگزار شده نشان داد که بیشتر واحدهای تولیدی استان در مدار تولید و اشتغال قرار دارند و تعداد واحدهای بحرانی بسیار محدود است.

صادقی تصریح کرد: آذربایجان شرقی به کمک تدابیر مدیریت استان، واحد صنعتی بزرگ‌مقیاس راکد ندارد، اما تعدادی از واحدهای صنعتی در جریان جنگ دچار آسیب شده‌اند که از آنها نیز بازدید به عمل آمد.

وی خاطرنشان کرد: گزارش وضعیت این واحدها به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد و در صورت قرار گرفتن در چارچوب حمایت‌های هیئت، اقدامات لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر آنها به چرخه تولید، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کارگران انجام خواهد شد.

رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور در سفر به آذربایجان شرقی از شرکت‌های ایدم، بلبرینگ‌سازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، شرکت قیر مجد تبریز، الکتروموتور تیزبرش سهند و شرکت احیا شده صنایع جوش تبریز بازدید و آخرین وضعیت تولید، اشتغال و مسائل این واحدها را بررسی کرد.