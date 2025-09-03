رعایت بهداشت و سلامت جامعه خط قرمز دامپزشکی و دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسماعیلی صبح چهارشنبه در نشست با رئیس اداره دامپزشکی تنگستان در راستای ارتقا سلامت بهداشت عمومی و بهبود شرایط کشتار بهداشتی و شرعی دام و عرضه گوشت قرمز و فرآوردههای خام دامی در شهرستان بیان کرد: تلاش مجموعه دامپزشکی بر این موضوع است که ضمن رعایت مسائل بهداشتی و شرعی، گوشت و سایر فرآوردههای خام دامی دارای سلامت و کیفیت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد و رعایت موازین بهداشتی خط قرمز دستگاه قضائی است.
دادستان شهرستان تنگستان تاکید کرد: با توجه به نقش مهم و تأثیر گذار دامپزشکی بر سلامت جامعه تمامی موارد در شهرستان با دقت و حساسیت مورد رصد و پیگیری قرار میگیرد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان گفت: با توجه به مخطرات بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و تنوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین نیاز به تامین امنیت و سلامت غذایی جامعه، کشتار دام و عرضه گوشت و سایر فرآوردههای خام دامی باید با مهر تائید دامپزشکی در کشتارگاه و با مجوزهای بهداشتی و شرعی لازم در اختیار مصرف کنندگان قرار داده شود.
احمد علی پور توصیه کرد: ضمن ایجاد بسترهای مناسب توسط دستگاههای مرتبط در شهرستان، تهیه گوشت سالم و بهداشتی باید در مراکز مجاز صورت گیرد و در همین راستا به شهروندان توصیه میشود ضمن دقت خرید محصولات دامی (پروتئینی) در این خصوص، به هیچ عنوان نسبت به کشتار در منزل و افراد غیرمجاز مراجعه نکنند.
علی پور افزود: هم اکنون در کشتارگاههای دام استان کشتار دام و تحت نظارت بهداشتی و شرعی سازمان دامپزشکی کشور تهیه و بصورت بهداشتی در اختیار متصدیان عرضه با لبیل بهداشتی قرار میگیرد.
رییس اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان اذعان کرد: در این جلسه مقرر شد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط و رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان در این خصوص برخورد قاطع با متصدیان متخلف در کشتار و عرضه فرآوردههای خام دامی شهرستان تنگستان اقدامات لازم انجام شود.
