اظهارات تند نتانیاهو علیه اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی خطاب به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدعی شد: «به اردوغان توصیه می‌کنم، آرام باشد، زیرا ما پیش‌تر نشان داده‌ایم که چه توانایی‌هایی داریم.»

وی افزود: اردوغان درباره تمایلش به نابودی اسرائیل و کنترل دوباره اورشلیم صحبت می‌کند. فکر می‌کنم فراموش کرده که ۴۰۰ سال است حکومت عثمانی به پایان رسیده و امروز یک اسرائیل قدرتمند وجود دارد.



نتانیاهو در ادامه گفت: اردوغان باید آرام شود. ما اجازه نمی‌دهیم کسی وجود یا امنیت ما را تهدید کند.

وی همچنین درباره تحولات شبه‌جزیره سینا گفت که با طرف مصری درباره این موضوع گفت‌وگو کرده و انتظارات تل‌آویو را به قاهره منتقل کرده است.

نتانیاهو در گفتگو با کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: با ترامپ اختلاف‌نظر دارم، اما رابطه‌مان بسیار خوب است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش به پاسخ مقامات رژیم صهیونیستی به مواضع آنکارا علیه این رژیم گفته بود: ما به تهمت‌ های یک شبکه جنایتکار که دستانش به خون ۷۳ هزار نفر بی‌ گناه در غزه که بیشتر آنها زن و کودک هستند، آلوده شده است، کوچک ترین اهمیتی نمی‌ دهیم.

وی پیش از این نیز در سخنانی تأکید کرده بود که ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر نسل‌کشی، اشغالگری و توسعه‌طلبی، تنها شخص او، حزب عدالت و توسعه یا ائتلاف جمهور را هدف قرار نداده، بلکه همه مردم ترکیه را نشانه گرفته است.

اردوغان شنبه گذشته نیز در سخنانی در شمال غرب ترکیه گفت: وقتی با صهیونیسم مبارزه می‌کنیم، این مبارزه را برای خودمان یا منافع شخصی انجام نمی‌دهیم، بلکه برای بقای دولت و تمام ملت خود انجام می‌دهیم.