به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش به پاسخ مقامات رژیم صهیونیستی به مواضع آنکارا علیه این رژیم تصریح کرد: ما به تهمت‌ هایی که توسط یک شبکه جنایتکار که دستانش به خون ۷۳ هزار نفر بی‌ گناه در غزه که بیشتر آنها زن و کودک هستند آلوده شده است، به کشورمان زده می‌ شود، کوچک ترین اهمیتی نمی‌ دهیم.

رئیس جمهور ترکیه سپس اضافه کرد: تاریخ ما با فضیلت پناه دادن به کسانی که از تفتیش عقاید و آزار و اذیت نازی‌ ها گریخته‌اند، مشخص شده است. کسانی که ترکیه و ملت ترکیه را در تلاش برای منحرف کردن توجه از وحشیگری‌ هایی که در غزه مرتکب می‌ شوند، متهم می‌ کنند، این را بهتر می‌ دانند؛ اگر فقط به تاریخ خود نگاه کنند.

این در حالیست که رجب طیب اردوغان اخیرا در سخنانی تأکید کرده بود که ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر نسل‌کشی، اشغالگری و توسعه‌طلبی، تنها شخص او، حزب عدالت و توسعه یا ائتلاف جمهور را هدف قرار نداده، بلکه همه مردم ترکیه را نشانه گرفته است.

اردوغان شنبه گذشته در سخنانی طی مراسمی در شمال غرب ترکیه گفت: وقتی با صهیونیسم مبارزه می‌کنیم، این مبارزه را برای خودمان یا منافع شخصی انجام نمی‌دهیم، بلکه برای بقای دولت و تمام ملت خود انجام می‌دهیم.

وی با تاکید بر خطرات رویکردهای توسعه‌طلبانه صهیونیسم، مبارزه با این تفکر را مسئله‌ای مرتبط با امنیت، آینده و موجودیت ترکیه دانست.