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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

محکومیت سیاست‌های غیرقانونی صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی توسط پاکستان

محکومیت سیاست‌های غیرقانونی صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی توسط پاکستان

وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد: نسبت به گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی‌ها و تشدید خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری عمیقاً نگران بوده و آن را محکوم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد: ما نسبت به گسترش غیرقانونی شهرک‌ سازی‌ ها و تشدید خشونت شهرک‌ نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری عمیقاً نگران هستیم.

وزیر امور خارجه پاکستان در این خصوص اضافه کرد: ما سیاست‌ های غیرقانونی اشغالگران در سرزمین‌ های فلسطینی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، محکوم می‌ کنیم.

محمد اسحاق دار سپس افزود: باید برای توقف فوری گسترش شهرک‌سازی‌ها و تغییرات جمعیتی در سرزمین‌ های اشغالی فلسطین، اقداماتی قاطع صورت گیرد.

کد مطلب 6909194

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