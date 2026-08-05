به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد: ما نسبت به گسترش غیرقانونی شهرک سازی ها و تشدید خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری عمیقاً نگران هستیم.
وزیر امور خارجه پاکستان در این خصوص اضافه کرد: ما سیاست های غیرقانونی اشغالگران در سرزمین های فلسطینی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند، محکوم می کنیم.
محمد اسحاق دار سپس افزود: باید برای توقف فوری گسترش شهرکسازیها و تغییرات جمعیتی در سرزمین های اشغالی فلسطین، اقداماتی قاطع صورت گیرد.
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