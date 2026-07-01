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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۹

مخالفت ایتالیا با کمک ناتو به اوکراین در ۲۰۲۷

مخالفت ایتالیا با کمک ناتو به اوکراین در ۲۰۲۷

اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شامگاه سه‌ شنبه و پیش از برگزاری اجلاس آنکارا، نتوانستند درباره وام ۸۰ میلیارد دلاری در سال آینده به اوکراین، توافق کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع دیپلماتیک می‌گویند این اتفاق پس از آن رخ داد که دولت ایتالیا با ارائه وام ۸۰ میلیارد دلاری به اوکراین در سال ۲۰۲۷ مخالفت کرد.

روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ» نوشت که کشورهای عضو ناتو تاکنون به دلیل موضع ایتالیا درمورد زمان‌بندی کمک‌های بیشتر به اوکراین به توافق نرسیده‌اند.

دیگر نمایندگان ناتو از پیش‌نویس بیانیه نهایی اجلاس آتی این ائتلاف نظامی در آنکارا حمایت کردند که ۷۰ میلیارد یورو برای تسلیحات، پشتیبانی و آموزش ارتش اوکراین در سال ۲۰۲۶ اختصاص می‌دهد.

در ابتدا قرار بود متن بیانیه به ادامه کمک‌ها در سال ۲۰۲۷ «حداقل در سطح قابل مقایسه» اشاره کند، اما ایتالیا با طولانی شدن آن مخالفت کرد و این موضوع را بلاتکلیف گذاشت.

درهمین حال، آمریکا نیز مانع از نگارش عبارت «ارتباط جدایی‌ناپذیر» بین امنیت اوکراین و اروپا شد.


کد مطلب 6875939

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