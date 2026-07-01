تحلیلگر اروپایی:  ۲.۴ میلیون نظامی اوکراین در جنگ کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، لارس برن تحلیلگر سوئدی ابراز داشت که نیروهای مسلح اوکراین احتمالاً از زمان شروع عملیات نظامی ویژه حدود ۲.۴ میلیون پرسنل نظامی را از دست داده‌اند.

برن در گفتگو با شبکه سوئدی «سوئیب تی وی» توضیح داد که اطلاعات مربوط به تلفات از پایگاه‌های داده داخلی هک شده متعلق به نیروهای اوکراینی استخراج شده است.

وی در عین حال گفت که داده‌های موثقی درباره ارقام واقعی تلفات وجود ندارد و نمی‌توان با قطعیت درباره نحوه دقیق دستیابی به این اطلاعات نظر داد.

سرلشکر آپتی علاءالدینوف نائب رئیس اداره اصلی نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه و فرمانده نیروهای ویژه آخمات در آوریل گذشته به خبرگزاری تاس گفته بود که اوکراینی‌ها در کل دوره عملیات نظامی ویژه حدود ۲ میلیون نظامی خود را از دست داده‌اند.

اوکراین همچنان از کمبود پرسنل در نیروهای مسلح خود رنج می‌برد و بحث‌ها پیرامون عملیات بسیج نظامی بالا گرفته است، به طوری که اعتراضات به عملکردهای دفاتر سربازگیری گسترش پیدا کرده و ویدئوهای متعددی از بازداشت اجباری مشمولان خدمت نظامی منتشر می‌شود. در این شرایط برخی مردان در سن سربازی به خروج غیرقانونی از کشور یا پنهان شدن برای اجتناب از خدمت نظامی روی می‌آورند.