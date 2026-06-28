به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما با فشار بی سابقه ای از سوی غرب مواجه هستیم که تلاش می کند وضعیت سیاسی کشورمان را بی ثبات کند.
رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: غرب در تلاش است تا تحریم های جدیدی علیه ما اعمال کند و سعی دارد ما را از نظر راهبردی شکست دهد. غرب با حمایت از رژیم کی یف به دنبال شکست دادن ماست، اما موفق نخواهد شد. موانع تازهای برای تعامل عادی میان کشورها در جهان در حال شکلگیری است. نخبگان غربی تلاش میکنند در روسیه آشوب داخلی ایجاد کنند، اما در این کار موفق نشدهاند. رژیم کییف در سراسر خط تماس در حال عقبنشینی است و به روشهای تروریستی روی آورده است.
ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: غرب ما را تحت فشار قرار می دهد تا مانع پیشرفت اقتصادی ما شود، اما در این کار موفق نخواهد شد. روسیه با اطمینان در برابر همه تلاشها برای مهار توسعه خود ایستادگی میکند. مخالفان روسیه نتوانستهاند اوضاع سیاسی این کشور را بیثبات کنند. انتخابات در روسیه در موعد مقرر و با رعایت کامل قانون برگزار خواهد شد. اقدامات لازم برای تأمین امنیت انتخابات در روسیه انجام خواهد شد. انتخابات پیشرو مرحلهای مهم برای تقویت روسیه و حفظ ثبات آن است. از انتخابات روسیه در برابر هرگونه تلاش برای مداخله و دستکاری خارجی محافظت خواهیم کرد و دستورهای لازم در این زمینه صادر خواهد شد. در شرایط کنونی و در دوران چالشهای جهانی، وحدت ملی برای روسیه اهمیتی ویژه دارد. حزب روسیه واحد مأموریت دارد از کشور در برابر هرگونه تلاش برای تجاوز، گسترشطلبی و به بردگی کشیدن آن دفاع کند. رقابت انتخاباتی در انتخابات پیشروی روسیه، آزاد، شفاف و منصفانه خواهد بود.
وی سپس اضافه کرد: امنیت روسیه و شهروندان این کشور بهطور قطع تأمین خواهد شد. روسیه از عهده همه چالشها، از جمله حملات تروریستی به خاک خود، برخواهد آمد. ما از توان و اراده سیاسی لازم برای مقابله با همه تلاشها جهت مهار توسعه خود برخورداریم و احدی نباید در این باره تردیدی داشته باشد. اقتصاد روسیه به سطحی کاملاً جدید ارتقا خواهد یافت و فرصتهای شغلی جدید با دستمزدهای بالا ایجاد خواهد شد. امنیت مرزهای روسیه برای یک دوره تاریخی طولانی تضمین خواهد شد. روسیه یا باید کشوری قدرتمند و مستقل باشد، یا اساساً روسیهای وجود نخواهد داشت. هر زمان که مسکو کوچک ترین نشانه ای از ضعف بروز داد، دیگران با زبان زور با آن سخن گفتهاند. روسیه همان نیرویی است که در برابر شر ایستاده است. هیچکس تاکنون نتوانسته روسیه را از میان بردارد و از این پس نیز نخواهد توانست.
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