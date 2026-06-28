پوتین: مذاکرات درباره اوکراین ادامه دارد؛تاکید بر ثبات بخش انرژی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه اعلام کرد: مذاکرات درباره بحران اوکراین همچنان در جریان است و پیشنهادهای جدیدی در این زمینه مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مسکو پیشنهاد توقف حملات متقابل به عمق خاک روسیه و اوکراین را ارائه کرده، افزود: روسیه تمامی پیشنهادهای ارائهشده از سوی اوکراین را با دقت بررسی میکند.
پوتین درباره پیشنهادهای کییف برای محدود کردن مناطق عملیات نظامی گفت: برنامههای روسیه شامل نجات حکومت کییف نیست و مسکو اجازه نخواهد داد اوکراین از این روند برای متوقف کردن پیشروی نیروهای مسلح روسیه بهرهبرداری کند.
رئیسجمهور روسیه همچنین از دریافت پیشنهادی برای محدود شدن عملیات نظامی به چهار منطقه خبر داد، اما جزئیات بیشتری درباره این پیشنهاد ارائه نکرد.
وی درباره وضعیت میدانی نیز اظهار داشت: مأموریت نیروهای مسلح روسیه در مناطق سومی و وولچانسک، ایجاد منطقهای امن در امتداد مرزهاست.
پوتین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زیرساختهای انرژی روسیه گفت: بخش سوخت و انرژی این کشور با ثبات کامل و حاشیه امنیت مناسب در حال فعالیت است و کمبود سوخت در روسیه بحرانی نیست.
وی افزود: سوخت مورد نیاز شبهجزیره کریمه از طریق مسیرهای زمینی و دریایی تأمین خواهد شد و روسیه میزان ارسال سوخت به این منطقه را افزایش میدهد. همچنین تمامی نیازهای انرژی کریمه تأمین خواهد شد.
رئیسجمهور روسیه با اشاره به حملات اوکراین به زیرساختهای این کشور تصریح کرد: زیرساختهای آسیبدیده به سرعت بازسازی میشوند و اقدامات تروریستی کییف تأثیری بر وضعیت خطوط تماس و روند عملیات رزمی نداشته است.
پوتین در پایان بر ضرورت هماهنگی میان تمامی نهادها و سطوح مسئول برای مقابله با حملات به زیرساختهای روسیه تأکید کرد و گفت اولویت اصلی، حفاظت از شهروندان است.
وی همچنین خواستار افزایش سریع و چشمگیر تولید سامانههای پدافند هوایی پرتقاضا شد.
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