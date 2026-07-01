پزشک خانواده؛ موضوع نشست مجلس و وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این نشست که با حضور حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر اعضای این کمیسیون، معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت تشکیل شد، آخرین وضعیت اجرای طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد ارزیابی قرار گرفت.

این جلسه که با مشارکت وبیناری رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور همراه بود، بر بررسی دقیق عملکرد دانشگاه‌هایی متمرکز بود که در فاز نخست این طرح قرار دارند.

همچنین نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر نیز در این نشست حضور داشتند تا زیرساخت‌های لازم و موانع پیش‌روی اجرای این کلان برنامه ملی را از دیدگاه بیمه‌ای تحلیل و بررسی کنند.

در جریان این نشست، چالش‌های عملیاتی در دانشگاه‌های مجری طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای کمیسیون بهداشت ضمن اعلام حمایت قاطع از اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، راهکارها و پیشنهادهای تخصصی خود را برای رفع موانع و بهبود کیفیت اجرای این برنامه در سطوح ملی ارائه کردند.

این نشست گامی در جهت هم‌افزایی میان مجلس و دولت برای تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و نظام‌مند کردن فرآیند ارجاع بیماران در نظام بهداشت و درمان کشور محسوب می‌شود.