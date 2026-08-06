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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

بردستانی: آب‌شیرین‌کن پنج هزار مترمکعبی عسلویه ۵۵ درصد پیشرفت دارد

بردستانی: آب‌شیرین‌کن پنج هزار مترمکعبی عسلویه ۵۵ درصد پیشرفت دارد

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: پروژه آب‌شیرین‌کن پنج هزار مترمکعبی عسلویه هم‌اکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح پنجشنبه در بازدید رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر از روند اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن عسلویه، اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید روزانه پنج هزار مترمکعب آب شیرین، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اهمیت این طرح در تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب شهرستان عسلویه افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از نیاز آبی شهروندان و صنایع منطقه از طریق آب تولیدی این تأسیسات تأمین خواهد شد.

بردستانی: آب‌شیرین‌کن پنج هزار مترمکعبی عسلویه ۵۵ درصد پیشرفت دارد

بردستانی ادامه داد: در این بازدید، روند اجرای عملیات عمرانی، نصب تجهیزات و برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای مراحل باقیمانده و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح تأکید شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عنوان کرد: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای افزایش پایداری تأمین آب در مناطق جنوبی استان بوشهر به شمار می‌رود و اجرای این پروژه نقش مهمی در کاهش تنش آبی شهرستان عسلویه خواهد داشت.

کد مطلب 6909575

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