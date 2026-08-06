به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح پنجشنبه در بازدید رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر از روند اجرای پروژه آب‌شیرین‌کن عسلویه، اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید روزانه پنج هزار مترمکعب آب شیرین، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اهمیت این طرح در تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب شهرستان عسلویه افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از نیاز آبی شهروندان و صنایع منطقه از طریق آب تولیدی این تأسیسات تأمین خواهد شد.

بردستانی ادامه داد: در این بازدید، روند اجرای عملیات عمرانی، نصب تجهیزات و برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای مراحل باقیمانده و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح تأکید شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عنوان کرد: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای افزایش پایداری تأمین آب در مناطق جنوبی استان بوشهر به شمار می‌رود و اجرای این پروژه نقش مهمی در کاهش تنش آبی شهرستان عسلویه خواهد داشت.