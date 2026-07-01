به گزارش خبرنگار مهر، سید حیدر موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این عملیات توسط شرکت پیمانکار و با بهره گیری از ماشین آلات سنگین راه سازی، در راستای تراش موج‌های ایجاد شده در سطح راه و همچنین اصلاح رویه آسفالت، در دستور کار قرار گرفته است. اجرای این طرح در جهت ارتقای سطح ایمنی و کیفیت تردد کاربران جاده ای صورت میپذیرد.

وی با اشاره به اینکه موج‌های سطح راه عمدتاً بر اثر فشارهای جانبی ناشی از عوامل مختلف از جمله ترمزهای سنگین، به ویژه در گردنه ها و یا دیگر عوامل ایجاد میشوند، افزود: این معضل طی چندین سال در گردنه کره بس، آسیبهای فراوانی به جریان روان ترافیک وارد کرده و آزردگی خاطر کاربران عزیز جاده ای را به دنبال داشته بود؛ به گونه ای که به اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه و مطالبه عمومی هموطنان در این مقطع تبدیل شده بود.

موسوی ضمن اشاره به حضور هماهنگ پلیس راه و راهداری در محل اجرای عملیات، تصریح کرد: به منظور مدیریت و هدایت جریان ترافیک در مسیر فوق، امروز عوامل پلیس راه و راهداری به صورت هماهنگ در محل استقرار یافته و اقدامات لازم در خصوص روانسازی عبور و مرور خودروها در طول مدت اجرای پروژه به عمل می آید.

وی در پایان از کلیه رانندگان محترم تقاضا کرد؛ با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل استقرار یافته، زمینه را برای تسریع در انجام عملیات و تأمین ایمنی همگانی فراهم آورند.