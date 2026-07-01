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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۷

تکمیل بازنگری طرح جامع شهر بوشهر تسریع شود

تکمیل بازنگری طرح جامع شهر بوشهر تسریع شود

بوشهر- استاندار بوشهر در نشست با معاون وزیر دفاع لزوم تسریع در تکمیل بازنگری طرح جامع شهر بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل بازنگری طرح جامع شهر بوشهر اظهار کرد: مطالعات بازنگری طرح جامع شهر بوشهر از بن‌بست چند ساله خارج و در اولویت کارگروه امور زیربنایی و اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری بوشهر قرار گرفته که انتظار داریم در کوتاه مدت به نتیجه برسد.

وی افزود: برای افزایش ضریب تحقق پذیری طرح و با رویکرد حل حداکثری مسایل و مشکلات، طرح موجود منطبق بر تحلیل عملکرد کمیسیون ماده ۵ شهر بوشهر و مطالبات مردمی و شهروندان، جلسات متعدد کارشناسی با حضور و استقرار مشاور طرح فی مابین نمایندگان شورای اسلامی و شهرداری بوشهر و اداره کل راه و شهرسازی برگزار شده است.

به منظور حفظ انسجام شهری و ارتقای شاخص‌های خدمات عمومی از یک طرف و فراهم شدن زمینه رهاسازی اراضی مازاد نظامی در پادگان‌های مستقر در شهر بوشهر و همچنین بررسی موضوع تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط نیروهای مسلح، جلسه هماهنگی بین استاندار بوشهر، سلیمانی معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، موسوی معاون ستاد کل نیروهای مسلح، نمایندگان تام الاختیار ستاد مشترک نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری بوشهر و اداره کل راه و شهرسازی در وزارت دفاع برگزار شد.

در این نشست، همکاری و مشارکت فعال بین وزارتخانه‌های دفاع و راه و شهرسازی، شورای اسلامی و شهرداری بوشهر و استانداری بوشهر به منظور تسریع در شناسایی اراضی مازاد و قابل رهاسازی یگان‌های نظامی مستقر در محدوده شهر بوشهر مورد توافق قرار گرفت

کد مطلب 6876036

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