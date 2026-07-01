تکمیل بازنگری طرح جامع شهر بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل بازنگری طرح جامع شهر بوشهر اظهار کرد: مطالعات بازنگری طرح جامع شهر بوشهر از بن‌بست چند ساله خارج و در اولویت کارگروه امور زیربنایی و اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری بوشهر قرار گرفته که انتظار داریم در کوتاه مدت به نتیجه برسد.

وی افزود: برای افزایش ضریب تحقق پذیری طرح و با رویکرد حل حداکثری مسایل و مشکلات، طرح موجود منطبق بر تحلیل عملکرد کمیسیون ماده ۵ شهر بوشهر و مطالبات مردمی و شهروندان، جلسات متعدد کارشناسی با حضور و استقرار مشاور طرح فی مابین نمایندگان شورای اسلامی و شهرداری بوشهر و اداره کل راه و شهرسازی برگزار شده است.

به منظور حفظ انسجام شهری و ارتقای شاخص‌های خدمات عمومی از یک طرف و فراهم شدن زمینه رهاسازی اراضی مازاد نظامی در پادگان‌های مستقر در شهر بوشهر و همچنین بررسی موضوع تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط نیروهای مسلح، جلسه هماهنگی بین استاندار بوشهر، سلیمانی معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، موسوی معاون ستاد کل نیروهای مسلح، نمایندگان تام الاختیار ستاد مشترک نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری بوشهر و اداره کل راه و شهرسازی در وزارت دفاع برگزار شد.

در این نشست، همکاری و مشارکت فعال بین وزارتخانه‌های دفاع و راه و شهرسازی، شورای اسلامی و شهرداری بوشهر و استانداری بوشهر به منظور تسریع در شناسایی اراضی مازاد و قابل رهاسازی یگان‌های نظامی مستقر در محدوده شهر بوشهر مورد توافق قرار گرفت