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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

افزایش دما و مه صبحگاهی در گیلان از پنجشنبه؛ دریای خزر آرام می ماند

افزایش دما و مه صبحگاهی در گیلان از پنجشنبه؛ دریای خزر آرام می ماند

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به افزایش دما و مه صبحگاهی از پنجشنبه گفت: دریای خزر نیز با موجی کوتاه، تا یکشنبه برای ترددهای دریایی مناسب است.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نفوذ سامانه بارشی به منطقه، اظهار کرد: امروز (چهارشنبه) بارش باران، رعد و برق، وزش باد گاهی شدید، مهگرفتگی و احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه این شرایط ناپایدار تا ساعات پایانی روز ادامه می یابد، افزود: از روز پنجشنبه با خروج سامانه بارشی، شاهد استقرار جوی غالباً پایدار در گیلان خواهیم بود که در بیشتر ساعات هوا صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و افزایش نسبی دما پیشبینی می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان درباره وضعیت دریای خزر نیز گفت: حداکثر ارتفاع موج در سواحل استان تا روز یکشنبه به ۵۰ سانتیمتر میرسد که از این منظر، شرایط برای ترددهای دریایی و فعالیتهای ساحلی مساعد ارزیابی میشود.

کد مطلب 6876038

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