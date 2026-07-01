به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه اظهار کرد: عملیات اعزام تیمهای درمانی استان همدان با هدف ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و پوشش درمانی مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد.
وی گفت: اتوبوسآمبولانس مرکز اورژانس همدان که به تجهیزات پیشرفته پزشکی و اقلام دارویی مورد نیاز مجهز شده است، به همراه یک تیم تخصصی پنج نفره به عنوان نخستین گروه اعزامی استان، به محل برگزاری مراسم اعزام شدند.
سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان افزود: براساس برنامهریزیهای انجامشده، در مجموع سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس از استان همدان به همراه ۱۱ نفر از کادر درمان در این عملیات مشارکت خواهند داشت.
وی اظهار کرد: سایر تیمهای عملیاتی نیز در روزهای آینده به منظور تقویت پوشش امدادی و افزایش سطح خدمات درمانی به محل مراسم اعزام میشوند.
سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان تاکید کرد: هدف مجموعه اورژانس استان همدان فراهمسازی بستر ایمن و ارائه خدمات درمانی سریع و مطلوب به هموطنان در تمامی مراحل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید است.
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