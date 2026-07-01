شهرداری همدان پای کار رویداد جهانی وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان که با موضوع ارائه گزارش سازمان فرهنگی شهرداری از اقدامات انجامشده در ایام جنگ رمضان، عید سعید غدیر خم، دهه نخست ماه محرم و برنامههای مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که نظام سیاسی کشور توان عبور از خلاهای مدیریتی ناشی از شهادت فرماندهان و مسئولان را دارد.
وی با اشاره به جایگاه برخی شخصیتهای اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: با وجود اینکه ساختارهای نظام امکان تداوم مسیر را فراهم میکنند، اما فقدان برخی شخصیتها جبرانناپذیر است و شهادت چهرههایی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی از جمله مواردی است که آثار و نقش آنها در عرصههای مختلف همچنان ماندگار است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان با اشاره به نقش شهید آیتالله بهشتی در شکلگیری و تقویت ساختارهای نظام اسلامی تصریح کرد: این شهید بزرگوار در حوزههایی مانند نظامسازی، توسعه نهادهای سیاسی، ترویج فرهنگ گفتوگو، قانونگرایی، تربیت مدیران و اصلاح ساختار قضایی نقش موثری ایفا کرد و تداوم این رویکرد میتوانست در مقاطع مختلف برای کشور راهگشا باشد.
رضایی با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: دولت و سایر ارکان نظام در حال برنامهریزی برای برگزاری این رویداد جهانی هستند و شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها نیز در این زمینه وظایفی بر عهده دارند.
وی بر ضرورت برنامهریزی دقیق سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برای اجرای برنامههای متناسب با این ایام تاکید کرد و افزود: شهرداری همدان نیز با اعزام اتوبوس و نیروهای خدماتی به تهران در این مراسم حضور خواهد داشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان همچنین با اشاره به گزارش ارائهشده درباره برنامههای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان بیان کرد: شهرداری در مقایسه با بسیاری از دستگاهها از ظرفیتهای مناسبی در حوزه ورزش محلات و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برای تامین اوقات فراغت برخوردار است.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری بیشتر از ظرفیت فرهنگسراها و فضاهای در اختیار شهرداری اظهار کرد: استفاده بهینه از این امکانات میتواند در غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، بهویژه در فصل تابستان، نقش موثری ایفا کند.
رضایی خاطرنشان کرد: تابستان باید به فصل اوج فعالیت فرهنگسراها در حوزه برنامههای فرهنگی و ورزشی تبدیل شود و با وجود پیشبینی برنامههای مناسب در این زمینه، افزایش بهرهوری از این فضاها ضروری است.
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