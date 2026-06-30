به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد استوارمیمندی شامگاه سه شنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر، با اشاره به حضور پرشور و بی‌نظیر مردم در خیابان‌ها، اظهار داشت: شعار امروز ملت ایران، «یا لثارات خامنه‌ای» است که ریشه در فرهنگ عاشورا و زیارت عاشورا دارد. این مردم که تربیت‌یافته‌ مکتب سیدالشهدا(ع) هستند، در سوگ رهبر خود، با قامتی افراشته، عزم خویش را برای خون‌خواهی جزم کرده‌اند.



وی با تبیین جایگاه شعار خون‌خواهی در اعتقادات شیعی، افزود: در زیارت عاشورا، دو بار از خداوند می‌خواهیم که توفیق خون‌خواهی حسین بن علی(ع) را در رکاب امام زمان(عج) به ما عطا کند. یکی از القاب امام حسین(ع)، «ثارالله» است؛ یعنی کسی که خداوند خود در پی خون اوست و نخستین منتقم او به شمار می‌رود. اراده‌ امام عصر(عج) نیز در امتداد اراده‌ی الهی، پرچم «یا لثارات الحسین» را پس از ظهور برمی‌افرازد.

استوارمیمندی در تبیین سطح عمیق‌تر انتقام، به ریشه‌های عاشورا اشاره کرد و گفت: انتقام امام زمان(عج) از خون جدش حسین(ع)، انتقامی شخصی نیست؛ چرا که انتقام شخصی را مختار ثقفی به خوبی گرفت. بلکه این انتقام، راهبردی است و به معنای ریشه‌کنی علل اصلی شکل‌گیری حادثه‌ی کربلاست؛ عللی نظیر غصب خلافت و تغییر مدیریت الهی عالم.

حجت الاسلام میمندی در ادامه به پیوند میان عاشورا و انتقام اشاره کرد و افزود: انتقام خون ابا عبدالله الحسین(ع) یک آرمان مقدس در فرهنگ تشیع است، این دعا یک دعای راهبردی است که هم او را از خدا طلب کرده و هم او به عنوان چراغ مسیر زندگی در مسیر ترسیم می کنیم.

وی با بیان اینکه معتقدیم همان‌طور که خداوند «ثارالله» است و منتقم اصلی خون سیدالشهدا، اراده امام زمان (عج) نیز در امتداد اراده الهی برای خون‌خواهی است اظهار داشت: شعار «یا لثارات الخامنه‌ای»، امتداد مستقیم شعار «یا لثارات الحسین» قلمداد شده است.

استوارمیمندی در ادامه سخنرانی و با مرور قیام‌های توابین به دلیل خطای محاسباتی شکست خوردند و قیام مختار که به موفقیت در مجازات قاتلان انجامید، بر لزوم پرهیز از تعلل و خطای محاسباتی در مسیر انتقام تأکید کرد.

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین حوزه‌های علمیه با بیان اینکه انتقام به دو سطح مطالبه اول و مطالبه راهبردی و همزمان پیگیری شود اظهار داشت: مطالبه اول بصورت انتقام قضایی و کیفری است و مجازات مستقیم را آمران و عاملان شهادت رهبر و فرمانده هان در بر می گیرد.

حجت الاسلام میمندی با استناد به بیانیه‌های مجلس خبرگان و مراجع تقلید آیات عظام مکارم شیرازی، جوادی آملی و نوری همدانی، گفت: این انتقام یک واجب شرعی و مطالبه عمومی است که نباید به هیچ بهانه‌ای فراموش شود.

وی با اشاره به مطالبه دوم اضافه کرد: این سطح از انتقام فراتر از مجازات اشخاص است و به معنای تغییر در مدیریت جهان و بازگرداندن آن به مسیر اصلی (معصومین) است که مصادیق عملی این انتقام راهبردی شامل، اخراج نظامیان آمریکا از منطقه، ریشه‌کنی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف است.

معاون دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه کشور گفت: مطالبه‌ فوری مردم، مجازات آمران و مباشران شهادت رهبر شهید است؛ افرادی نظیر دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو، فرماندهان سنتکام و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی. هیچ مسئولی نباید با بهانه‌های مختلف، این خواسته‌ بحق مردم را نادیده بگیرد.

استوارمیمندی اظهار داشت: مردم از مسئولان انتظار شجاعت و استقامت دارند و از نیروهای مسلح به دلیل فداکاری‌های تقدیر می‌کنند.

وی افزود: بر اساس روایات رجعت، پس از ظهور، امیرالمؤمنین(ع) و دیگر امامان(ع) بازگشته و هرکدام مدتی حکومت می‌کنند. این، بازگرداندن مدیریت عالم به مسیر اصلی خود و سپردن آن به معصومین(ع) است.

معاون دفتر حوزه های علمیه کشور با بیان اینکه حضور مردم دارای پیام‌های چندگانه برای دشمنان و مسئولان است گفت: حضور مردم به معنای بیعت مجدد با جانشین و ولی امر مسلمین است.



حجت الاسلام محمد استوار میمندی، حضور گسترده مردم در صحنه را پس از شهادت رهبر و فرماندهان نظامی، یک «قیام لله» و حرکتی تاریخی عنوان کرد، گفت: طی جنگ رمضان، دشمنان با هدف فروپاشی جمهوری اسلامی در بازه زمانی ۴۸ تا ۷۲ ساعته وارد عمل شدند، اما حضور حماسی مردم در سراسر ایران، این محاسبات را برهم زد و اراده مردم در امتداد اراده الهی برای شکست مستکبران است.

معاون دفتر حوزه های علمیه کشور خاطر نشان کرد: مردم ایران تا رسیدن به نتیجه نهایی و مجازات عاملان جنایت، از پیگیری حقوق خود دست نخواهند کشید.