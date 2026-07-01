آغاز اسکان زائران در مناطق ۲۲ گانه تهران از روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده، با بیان اینکه اسکان زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب از روز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ در مناطق ۲۲ گانه پایتخت انجام می شود، گفت: زائران از پنجم تیرماه ثبت‌نام خود برای اسکان را در پیام‌رسان‌های داخلی آغاز کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی همچنین تصریح کرد: توزیع زائران استان‌های مختلف بین مناطق ۲۲ گانه براساس پهنه‌بندی صورت گرفته، انجام خواهد شد.

غلامزاده با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده از سوی پلیس راهور، یادآور شد: ورود خودروهای شخصی به محل‌های اسکان بستگی به محدودیت‌های ترافیکی دارد؛ در صورت محدودیت در معابر منتهی به محل اسکان، مردم می‌توانند تا نزدیکترین فضا با خودروی شخصی خود تردد کنند و پس از پارک در پارکینگ‌های پیش‌بینی شده، با وسایل حمل و نقل عمومی به محل اسکان بروند.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اعلام اینکه بخشی از زائران در قالب کاروان‌ها وارد تهران خواهند شد، گفت: ورود کاروان‌ها به مناطق در هماهنگی بین استانداری‌ها با مناطق ۲۲ گانه انجام می‌شود و اتوبوس‌ها می‌توانند بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته به سمت محل‌های اسکان تردد کنند.

منطقه یک میزبان زائران استان‌ گلستان و شرق مازندران، منطقه دو میزبان اصفهان، منطقه سه میزبان مرکزی، منطقه چهار میزبان بخشی از زائران استان یزد، منطقه پنج میزبان گیلان و غرب مازندران، منطقه ۶ میزبان لرستان و چهارمحال بختیاری، منطقه هفت میزبان زائران مراسم وداع با امام شهید، منطقه هشت میزبان سمنان، منطقه ۹ میزبان کردستان و ایلام و منطقه ۱۰ میزبان آذربایجان غربی و منطقه ۱۱ میزبان مهمانان و زائران استان های قم، قزوین و خراسان خواهند بود.

زائران استان کرمان مهمان منطقه ۱۲، بخشی از زائران یزد و کرمان مهمان منطقه ۱۳، کهکیلویه و بویراحمد مهمان منطقه ۱۴، بخشی از زائران خوزستان مهمان منطقه ۱۵، هرمزگان و بوشهر مهمان منطقه ۱۶، اردبیل مهمان منطقه ۱۷، زنجان مهمان منطقه ۱۸، آذربایجان شرقی مهمان منطقه ۱۹، بخشی از زائران استان خوزستان مهمان منطقه ۲۰، کرمانشاه مهمان منطقه ۲۱ و همدان و فارس مهمان منطقه ۲۲ هستند.