  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

واگذاری۲ شرکت از مجموع شرکت‌های مشمول واگذاری در صندوق‌ بازنشستگی کشور

واگذاری۲ شرکت از مجموع شرکت‌های مشمول واگذاری در صندوق‌ بازنشستگی کشور

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۷۴ شرکت مشمول واگذاری در صندوق‌های بازنشستگی تنها دو شرکت واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهرر، طبق بند «ت» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تامین‌اجتماعی، مکلف بوده اند شرکت‌های دارای سهام بیش از ۲۰ درصد و ارزش کمتر از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ واگذار کنند.

این نهاد نظارتی استمرار این روند در صندوق‌های مشمول را به‌عنوان ترک فعل مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

کد مطلب 6876062
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها