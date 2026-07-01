به گزارش خبرگزاری مهرر، طبق بند «ت» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تامین‌اجتماعی، مکلف بوده اند شرکت‌های دارای سهام بیش از ۲۰ درصد و ارزش کمتر از ۳۰۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط را حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ واگذار کنند.



این نهاد نظارتی استمرار این روند در صندوق‌های مشمول را به‌عنوان ترک فعل مورد رسیدگی قرار خواهد داد.