ارجاع پرونده انحراف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه یکی از بانک‌های دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های مازاد، شناسایی و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات به دادسرا ارجاع داده شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمت‌گذاری و تصمیمات اتخاذشده برای تهاتر دارایی‌ها، یکی از بانک هایی دولتی کشور اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است.

براین اساس با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.