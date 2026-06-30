ارجاع پرونده انحراف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در بررسی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه یکی از بانکهای دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی داراییهای مازاد، شناسایی و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات به دادسرا ارجاع داده شد.
بررسیها نشان میدهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تصمیمات اتخاذشده برای تهاتر داراییها، یکی از بانک هایی دولتی کشور اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است.
براین اساس با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
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