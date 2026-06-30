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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

ارجاع پرونده انحراف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات

ارجاع پرونده انحراف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که پرونده انحراف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه یکی از بانک‌های دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های مازاد، شناسایی و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات به دادسرا ارجاع داده شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمت‌گذاری و تصمیمات اتخاذشده برای تهاتر دارایی‌ها، یکی از بانک هایی دولتی کشور اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است.

براین اساس با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

کد مطلب 6875275
زهرا علیدادی

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