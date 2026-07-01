پلمب دو واحد شن و ماسه متخلف در بهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شکوهی گفت: در پی بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی کارشناسان محیط زیست و با توجه به گزارش‌های مردمی درباره فعالیت‌های آلاینده و تخلفات زیست‌محیطی، دو واحد شن و ماسه در شهرستان بهاباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی پلمب شدند.

وی با اشاره به هفته قوه قضاییه افزود: این اقدام با حضور دادستان شهرستان بهاباد و در راستای صیانت از محیط زیست، حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی انجام شد و نمونه‌ای از همکاری مؤثر دستگاه قضایی با نهادهای اجرایی برای حفظ محیط زیست است.

شکوهی ادامه داد: فعالیت برخی از این واحدها بدون رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی موجب انتشار گرد و غبار، تخریب بسترهای طبیعی و ایجاد نارضایتی برای ساکنان محلی شده بود که پس از بررسی‌های لازم، دستور توقف فعالیت آنها صادر شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بهاباد تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی است و این اداره با هرگونه فعالیت غیرمجاز یا مغایر با قوانین و مقررات زیست‌محیطی برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، به‌ویژه دادستان شهرستان بهاباد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند.