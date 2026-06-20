۳۳ هزار پرونده قضایی در مهریز طی یک سال گذشته رسیدگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین دهقان طزرجانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفظ حقوق عامه و صیانت از محیط زیست، از پایش مستمر صنایع آلاینده، پلمب ۷ واحد صنعتی متخلف و ممنوعیت برداشت مصالح آبرفتی در کنار معادن شن و ماسه خبر داد.

وی همچنین اظهار داشت: در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، بیش از ۸۶ هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد و ۷۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود، آزادسازی و به چرخه تولید بازگشت.

دادستان مهریز از پلمب ۸ خانه‌باغ محل وقوع تخلفات و آسیب‌های اجتماعی، پلمب ۷ پاتوق مرتبط با مواد مخدر، توقیف ۵۰ خودروی اتباع غیرمجاز و پلمب بیش از ۶۰ محل اقامت آنان در ییلاقات شهرستان خبر داد و این اقدامات را در راستای حفظ نظم و امنیت اجتماعی دانست.

وی افزود: با پیگیری‌های قضایی، مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از وجوه حاصل از کلاهبرداری به مالباختگان مسترد شده و در حوزه جرایم ترافیکی نیز ۵۰۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شده است.

دادستان مهریز در پایان با ابراز نگرانی نسبت به افزایش آمار طلاق و برخی آسیب‌های اجتماعی، بر نقش مؤثر ریش‌سفیدان، معتمدان و مسئولان فرهنگی در حل اختلافات پیش از ورود به محاکم تأکید کرد و خواستار مشارکت همگانی در حفظ هویت باغ‌شهر مهریز و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شد.