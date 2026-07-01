فرونشست زمین در استان زنجان بالاتر از میانگین جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش روز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان زنجان و کارگروه سازگاری با کم‌آبی با هشدار نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر فرونشست زمین، افزود: این پدیده به معنای از دست رفتن دائمی توانایی آبخوان‌ها برای ذخیره‌سازی آب است و باید در سیاست‌های جمعیتی و صنعتی استان بر اساس آمایش سرزمینی بازنگری کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان بر جدی بودن وضعیت موجود و غیرقابل بازگشت بودن برخی پیامدها تأکید کرد و گفت: باید تمامی دستگاه ها در اجرای طرحهای خود به این موضوع توجه جدی داشته باشند و حتما در برنامه ریزی های خود آن را مدنظر قرار دهند.

وی گفت: آمار فرونشست زمین در استان به مراتب بالاتر از میانگین جهانی است و این پدیده در برخی شهرستان‌ها نظیر خرمدره با شدت بیشتری رخ داده و پس از آن، سلطانیه و زنجان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مسعود بیات‌منش، معاون عمرانی استانداری زنجان، با هشدار نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر فرونشست، این پدیده را به معنای از دست رفتن دائمی توانایی آبخوان‌ها برای ذخیره‌سازی آب دانست و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی و صنعتی استان بر اساس آمایش سرزمینی تأکید کرد.

وی همچنین بر اجرای طرح‌های آبخیزداری، تغذیه مصنوعی و تغییر الگوی کشت به عنوان راهکارهای مؤثر برای جبران بخشی از کسری مخازن زیرزمینی در بازه زمانی ۱۰ ساله تأکید کرد.

معاون استاندار زنجان از فرمانداران خواست: با حضور فعال در جلسات شورای حفاظت از منابع آب، برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران آب را به صورت شهرستانی و با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی دنبال کنند تا از موازی‌کاری و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان به کاهش محسوس حجم مخازن سدها اشاره و وضعیت برخی سدهای مهم استان را هشداردهنده توصیف کرد.

سعید صنعتی‌منفرد همچنین به روند نزولی سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های استان اشاره و برخی مناطق را بحرانی‌ترین نقاط از نظر افت سطح آب اعلام کرد.

اکبر کرامتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز در این جلسه در خصوص اصلاح الگوی کشت به ویژه کشت برنج با تفکیک و برش شهرستانی و به صورت مکان‌محور توضیح داد و اقدامات و برنامه‌های پیش‌روی این سازمان را در راستای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تشریح کرد.

محمدعلی نادرخانی مدیرعامل آب و فاضلاب استان زنجان نیز ضمن ارائه آماری دقیق از وضعیت آب شرب شهرها به تفکیک شهرستان و مقایسه آن با استانداردهای موجود به تشریح اقدامات و برنامه‌های این شرکت در زمینه مقابله با انشعابات غیرمجاز آب پرداخت و بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.