خسارت باغات پسته در اثر بمباران جنگ تحمیلی صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اخباری مبنی بر خسارتهای باغات پسته و نیز انبار محصولات پسته در استان کرمان منتشر شده که گویای این است این بمباران به عمد از سوی دشمن انجام شده است. آمریکا باغات پسته بسیاری دارد اما به لحاظ طعم، در بازار جهانی جذابیت پسته ایران را ندارد.
برخی اخبار منتشر شده عنوان میکند امریکا با بمباران باغات و انبار پسته استان کرمان به دنبال بازارسازی بیشتر برای محصولات خود بوده است.
محمدعلی انجمشعاع، عضو هیئتامنای انجمن پسته ضمن رد این شایعه به خبرنگار مهر، گفت: آسیب باغات پسته و انبار این محصول در استان کرمان صحت ندارد. منطقهای که عنوان میشود دچار خسارت شده انبار یکی از شرکتهای خرید پسته در یک دهه قبل بوده و حدود ۱۰ سال است که زمین برای فعالیتهای غیرکشاورزی، واگذار شده است.
وی در ادامه با اشاره به چالش پستهکاران در سال جاری، افزود: در حال حاضر باغداران بیشتر به دلیل کمبود و گرانی نهادههای کشاورزی تحت فشار هستند؛ ضمن این که امسال تولید پسته نسبت به سال قبل کمتر است.
عضو هیئتامنای انجمن پسته ضمن در ادامه با تاکید بر این که باغات پسته یک سال بار زیادی دارد و سال بعد تولیدش کمتر میشود، توضیح داد: برخی درختان از جمله پسته این گونه است که یک سال محصول زیادی دارد و سال بعد میزان تولید کاهشی است.
انجمشعاع با اشاره به سال «اصطلاحا آف» باغات پسته در سال جاری، یادآور شد: سال گذشته به دلیل گرمای بالای ۳۰ درجه فروردین ماه که در استان کرمان اتفاق افتاد، جوانههای زایشی (جوانههای گل) درختان پسته تشکیل نشد؛ از اینرو، اگر بار درختان در سالهای قبل در دوره آف ۱۵۰ هزار تن بوده امسال کمتر خواهد بود و پیشبینی میشود آمار تولید پسته کشور بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن باشد.
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