به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا چهری صبح چهارشنبه در نشست بررسی زیرساختهای اربعین در قصرشیرین، تأمین آرامش خاطر زائران و حفاظت از خودروهای آنان را از مهمترین اولویتهای پلیس در ایام اربعین عنوان کرد و گفت: اجرای الزامات امنیتی ۲۲ گانه در پارکینگهای مرز خسروی، نقش مهمی در ساماندهی بهتر خدمات و مدیریت هرچه مطلوبتر تردد زائران خواهد داشت.
وی ادامه داد: پلیس با رویکرد پیشگیرانه، اجرای کامل الزامات امنیتی را برای ارتقاء کیفیت خدمات و آسایش بیشتر زائران دنبال میکند.
سرهنگ چهری نصب دوربینهای پلاکخوان در مبادی ورودی و خروجی پارکینگها، توسعه سامانههای پایش تصویری، شمارهگذاری و نامگذاری پارکینگها، نصب تابلوهای راهنما و استفاده از بالنهای راهنما برای شناسایی آسان پارکینگها را از مهمترین برنامههای اربعین امسال برشمرد.
رئیس پلیس پیشگیری کرمانشاه همچنین راهاندازی سامانه پیامکی برای ثبت اطلاعات خودرو و اطلاعرسانی محل استقرار، زمان ورود و مشخصات پارکینگ به زائران را از دیگر برنامههای پیشبینی شده عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند از سردرگمی زائران هنگام بازگشت جلوگیری کرده و روند خدماترسانی را تسهیل کند.
وی بر تکمیل روشنایی پارکینگها، استقرار خودروهای آتشنشانی، پیشبینی سرویسهای حملونقل داخلی در پارکینگهای بزرگ، ایجاد امکانات رفاهی مورد نیاز زائران و استفاده از ظرفیت مؤسسات حفاظتی و مراقبتی دارای مجوز برای نگهبانی ۲۴ ساعته نیز تأکید کرد.
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