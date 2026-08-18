به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی اظهار کرد: این پل دارای هشت دهانه ۳۰ متری است که دهانه پنجم آن در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دید.
شرفی با اشاره به روند بازسازی پل گچین افزود: ارتفاع پل از بستر رودخانه حدود ۱۴ متر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان افزود: عملیات بازسازی پل از پنجم مرداد آغاز شده و پیمانکار این طرح، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) است که عملیات را به صورت شبانهروزی انجام میدهد.
شرفی عنوان کرد: برای اجرای عملیات بازسازی، پنج تیر بتنی پیشساخته ۷۰ تنی و ۳۰ متری از استان بوشهر به منطقه گچین منتقل شد.
وی افزود: این تیرها در یک عملیات ویژه و در مسافت ۷۲۰ کیلومتر به محل پروژه انتقال یافتند و برروی پل نصب شدند.
شرفی گفت: در این عملیات بیش از ۶۰ تن میلگرد و بیش از ۲۱۰ مترمکعب بتن استفاده شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی در۲۰ روز و با حدود ۴۰۰ ساعت کار مستمر انجام شده است.
۲۶ تیرماه در پی حملات رژیم جنایتکار آمریکا به زیرساختهای هرمزگان ۹ دهانه پل و ۲ تونل مورد هدف اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.
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